Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Estrasburgo 1 Panichelli (18)
Lens 1 Sangaré (62)
- Sábado:
(16:00 GMT) Rennes
Toulouse
(18:00 GMT) Mónaco
Angers
(20:05 GMT) Le Havre
Paris Saint-Germain
- Domingo:
(14:00 GMT) Paris FC
Niza
(16:15 GMT) Lille
Nantes
Lorient
Auxerre
Metz
Brest
(19:45 GMT) Marsella
Lyon
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Paris Saint-Germain 54 23 17 3 3 52 19 33
2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24
3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14
4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5
6. Rennes 37 23 10 7 6 37 35 2
7. Estrasburgo 35 24 10 5 9 40 31 9
8. Mónaco 34 23 10 4 9 38 36 2
9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4
10. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 23 8 5 10 22 28 -6
13. Le Havre 26 23 6 8 9 20 29 -9
14. Niza 24 23 6 6 11 30 43 -13
15. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13
16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16
17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18
18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30