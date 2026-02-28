Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Estrasburgo 1 Panichelli (18)
Lens 1 Sangaré (62)
- Sábado:
Rennes 1 Nordin (27)
Toulouse 0
Mónaco 2 Balogun (57), Adingra (62)
Angers 0
Le Havre 0
Paris Saint-Germain 1 Barcola (37)
- Domingo:
(14h00 GMT) Paris FC
Niza
(16h15 GMT) Lille
Nantes
Lorient
Auxerre
Metz
Brest
(19h45 GMT) Marsella
Lyon
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Paris Saint-Germain 57 24 18 3 3 53 19 34
2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24
3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14
4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3
6. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5
7. Mónaco 37 24 11 4 9 40 36 4
8. Estrasburgo 35 24 10 5 9 40 31 9
9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4
10. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8
13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10
14. Niza 24 23 6 6 11 30 43 -13
15. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13
16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16
17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18
18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30