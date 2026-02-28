Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Estrasburgo 1 Panichelli (18)

Lens 1 Sangaré (62)

- Sábado:

Rennes 1 Nordin (27)

Toulouse 0

Mónaco 2 Balogun (57), Adingra (62)

Angers 0

Le Havre 0

Paris Saint-Germain 1 Barcola (37)

- Domingo:

(14h00 GMT) Paris FC

Niza

(16h15 GMT) Lille

Nantes

Lorient

Auxerre

Metz

Brest

(19h45 GMT) Marsella

Lyon

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 57 24 18 3 3 53 19 34

2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24

3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14

4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

6. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5

7. Mónaco 37 24 11 4 9 40 36 4

8. Estrasburgo 35 24 10 5 9 40 31 9

9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4

10. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Niza 24 23 6 6 11 30 43 -13

15. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13

16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16

17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18

18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30