Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 20ª jornada de la Ligue 1 de Francia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lens 1 Aguilar (45+1)
Le Havre 0
- Sábado:
Paris FC - Marsella
Lorient - Nantes
Mónaco - Rennes
- Domingo:
Lyon - Lille
Angers - Metz
Toulouse - Auxerre
Niza - Brest
Estrasburgo - París SG
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18
2. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26
3. Marsella 38 19 12 2 5 44 20 24
4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12
5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5
6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3
7. Estrasburgo 30 19 9 3 7 32 23 9
8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8
9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5
10. Mónaco 24 19 7 3 9 28 33 -5
11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5
12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7
13. Niza 21 19 6 3 10 25 36 -11
14. Paris FC 20 19 5 5 9 24 32 -8
15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9
16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16
17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15
18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24