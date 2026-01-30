Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 20ª jornada de la Ligue 1 de Francia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lens 1 Aguilar (45+1)

Le Havre 0

- Sábado:

Paris FC - Marsella

Lorient - Nantes

Mónaco - Rennes

- Domingo:

Lyon - Lille

Angers - Metz

Toulouse - Auxerre

Niza - Brest

Estrasburgo - París SG

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18

2. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26

3. Marsella 38 19 12 2 5 44 20 24

4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12

5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5

6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3

7. Estrasburgo 30 19 9 3 7 32 23 9

8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8

9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5

10. Mónaco 24 19 7 3 9 28 33 -5

11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5

12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7

13. Niza 21 19 6 3 10 25 36 -11

14. Paris FC 20 19 5 5 9 24 32 -8

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24