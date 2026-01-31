Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lens 1 Aguilar (45+1)

Le Havre 0

- Sábado:

París FC 2 Ikone (82), Kebbal (90+4 penal)

Marsella 2 Greenwood (18 penal), Aubameyang (53)

Lorient 2 Dieng (32), Kouassi (89)

Nantes 1 Abline (74)

Mónaco 4 Fati (33), Akliouche (50), Coulibaly (59), Idumbo Muzambo (89)

Rennes 0

- Domingo:

(14h00 GMT) Lyon

Lille

(16h15 GMT) Angers

Metz

Toulouse

Auxerre

Niza

Brest

(19h45 GMT) Estrasburgo

París SG

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18

2. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26

3. Marsella 39 20 12 3 5 46 22 24

4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12

5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5

6. Rennes 31 20 8 7 5 30 31 -1

7. Estrasburgo 30 19 9 3 7 32 23 9

8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8

9. Lorient 28 20 7 7 6 27 31 -4

10. Mónaco 27 20 8 3 9 32 33 -1

11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5

12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7

13. París FC 21 20 5 6 9 26 34 -8

14. Niza 21 19 6 3 10 25 36 -11

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 20 3 5 12 19 36 -17

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24