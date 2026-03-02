Resultados y clasificación de LA NACION española

Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Levante 2 Espí (88, 90+7)

Alavés 0

- Sábado:

Rayo 1 De Frutos (35)

Athletic 1 Iñaki Williams (47)

Barcelona 4 Yamal (28, 37, 69), Lewandowski (90+1)

Villarreal 1 Gueye (49)

Mallorca 0

Real Sociedad 1 Soler (36)

Real Oviedo 0

Atlético de Madrid 1 Álvarez (90+4)

- Domingo:

Elche 2 Aguado (43), Mir (90 penal)

Espanyol 2 Kike (7), Romero (57)

Valencia 1 Ramazani (67 penal)

Osasuna 0

Betis 2 Anthony (16), Fidalgo (37)

Sevilla 2 Alexis Sánchez (62), Romero (85)

Girona 1 Vanat (35)

Celta 2 Jutlgà (58), Reis (70 en contra)

- Lunes:

Real Madrid 0

Getafe 1 Satriano (39)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45

2. Real Madrid 60 26 19 3 4 54 22 32

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20

4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17

5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10

6. Celta 40 26 10 10 6 36 28 8

7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6

8. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0

9. Athletic 35 26 10 5 11 30 36 -6

10. Osasuna 33 26 9 6 11 30 30 0

11. Getafe 32 26 9 5 12 21 29 -8

12. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7

13. Girona 30 26 7 9 10 27 42 -15

14. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12

15. Rayo 27 25 6 9 10 23 32 -9

16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5

18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13

19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16

20. Real Oviedo 17 25 3 8 14 16 40 -24