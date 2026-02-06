Resultados y clasificación de LA NACION española

LA NACION

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Celta 1 Iglesias (53, penal)

Osasuna 2 Budimir (35), Raúl García (79)

- Sábado:

(13h00 GMT) Rayo

Real Oviedo

(15h15 GMT) Barcelona

Mallorca

(17h30 GMT) Sevilla

Girona

(20h00 GMT) Real Sociedad

Elche

- Domingo:

(13h00 GMT) Alavés

Getafe

(15h15 GMT) Athletic

Levante

(17h30 GMT) Atlético de Madrid

Betis

(20h00 GMT) Valencia

Real Madrid

- Lunes:

(20h00 GMT) Villarreal

Espanyol

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37

2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29

3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21

4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16

5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8

6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1

7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5

8. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0

9. Real Sociedad 28 22 7 7 8 30 30 0

10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7

11. Athletic 25 22 7 4 11 21 31 -10

12. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15

13. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2

14. Mallorca 24 22 6 6 10 28 34 -6

15. Sevilla 24 22 7 3 12 29 37 -8

16. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12

17. Getafe 23 22 6 5 11 16 27 -11

18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22

AFP
Conforme a
The Trust Project