Resultados y clasificación de LA NACION española

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Celta 1 Iglesias (53, penal)
Osasuna 2 Budimir (35), Raúl García (79)
- Sábado:
(13h00 GMT) Rayo
Real Oviedo
(15h15 GMT) Barcelona
Mallorca
(17h30 GMT) Sevilla
Girona
(20h00 GMT) Real Sociedad
Elche
- Domingo:
(13h00 GMT) Alavés
Getafe
(15h15 GMT) Athletic
Levante
(17h30 GMT) Atlético de Madrid
Betis
(20h00 GMT) Valencia
Real Madrid
- Lunes:
(20h00 GMT) Villarreal
Espanyol
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37
2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29
3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8
6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5
8. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0
9. Real Sociedad 28 22 7 7 8 30 30 0
10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7
11. Athletic 25 22 7 4 11 21 31 -10
12. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15
13. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2
14. Mallorca 24 22 6 6 10 28 34 -6
15. Sevilla 24 22 7 3 12 29 37 -8
16. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12
17. Getafe 23 22 6 5 11 16 27 -11
18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22