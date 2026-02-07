Resultados y clasificación de LA NACION española

LA NACION

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Celta 1 Iglesias (53, penal)

Osasuna 2 Budimir (35), Raúl García (79)

- Sábado:

Barcelona 3 Lewandowski (29), Yamal (61), Bernal (83)

Mallorca 0

Real Sociedad 3 Susic (24), Oyarzabal (37), Oskarsson (89)

Elche 1 Silva (42)

- Domingo:

(13:00 GMT) Alavés

Getafe

(15:15 GMT) Athletic

Levante

Sevilla

Girona

(17:30 GMT) Atlético de Madrid

Betis

(20:00 GMT) Valencia

Real Madrid

- Lunes:

(20:00 GMT) Villarreal

Espanyol

Aplazado:

Rayo Vallecano-Real Oviedo

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29

3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21

4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16

5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8

6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1

7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5

8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2

9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0

10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7

11. Athletic 25 22 7 4 11 21 31 -10

12. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15

13. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4

14. Sevilla 24 22 7 3 12 29 37 -8

15. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

16. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12

17. Getafe 23 22 6 5 11 16 27 -11

18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22


