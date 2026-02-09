LA NACION

Resultados y clasificación de LA NACION española

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Celta 1 Iglesias (53, penal)

Osasuna 2 Budimir (35), García (79)

- Sábado:

Barcelona 3 Lewandowski (29), Yamal (61), Bernal (83)

Mallorca 0

Real Sociedad 3 Susic (24), Oyarzabal (37), Oskarsson (89)

Elche 1 Silva (42)

- Domingo:

Alavés 0

Getafe 2 Vázquez (53), Arambarri (72, penal)

Athletic 4 Guruzeta (29, 34), Serrano (86), Navarro (90+9)

Levante 2 Elgezabal (81), Olasagasti (90+4)

Sevilla 1 Salas (90+2)

Girona 1 Lemar (2)

Atlético de Madrid 0

Betis 1 Antony (28)

Valencia 0

Real Madrid 2 Carreras (65), Mbappé (90+1)

- Lunes:

Villarreal 4 Mikautadze (35), Salinas (41, en contra), Pepe (50), Moleiro (55)

Espanyol 1 Cabrera (88)

Aplazado:

Rayo - Real Oviedo

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

2. Real Madrid 57 23 18 3 2 49 18 31

3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20

4. Villarreal 45 22 14 3 5 43 24 19

5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9

6. Espanyol 34 23 10 4 9 27 31 -4

7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5

8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2

9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0

10. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8

11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9

12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8

14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9

15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4

16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14

18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22

