Resultados y clasificación de LA NACION española
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Celta 1 Iglesias (53, penal)
Osasuna 2 Budimir (35), García (79)
- Sábado:
Barcelona 3 Lewandowski (29), Yamal (61), Bernal (83)
Mallorca 0
Real Sociedad 3 Susic (24), Oyarzabal (37), Oskarsson (89)
Elche 1 Silva (42)
- Domingo:
Alavés 0
Getafe 2 Vázquez (53), Arambarri (72, penal)
Athletic 4 Guruzeta (29, 34), Serrano (86), Navarro (90+9)
Levante 2 Elgezabal (81), Olasagasti (90+4)
Sevilla 1 Salas (90+2)
Girona 1 Lemar (2)
Atlético de Madrid 0
Betis 1 Antony (28)
Valencia 0
Real Madrid 2 Carreras (65), Mbappé (90+1)
- Lunes:
Villarreal 4 Mikautadze (35), Salinas (41, en contra), Pepe (50), Moleiro (55)
Espanyol 1 Cabrera (88)
Aplazado:
Rayo - Real Oviedo
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40
2. Real Madrid 57 23 18 3 2 49 18 31
3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20
4. Villarreal 45 22 14 3 5 43 24 19
5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9
6. Espanyol 34 23 10 4 9 27 31 -4
7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5
8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2
9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0
10. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8
11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9
12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15
13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8
14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9
15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4
16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9
17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14
18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22
./bds