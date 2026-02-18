Resultados y clasificación de LA NACION española
El Villarreal se impuso 1-0 en la cancha del Levante en partido correspondiente a la 16ª fecha de LaLiga española:
- Miércoles:
Levante 0
Villarreal 1 Mikautadze (57)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34
2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39
3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19
4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17
5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10
6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4
7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5
8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1
9. Athletic 31 24 9 4 11 27 34 -7
10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0
11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8
12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14
13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8
14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9
15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12
16. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4
17. Rayo 25 23 6 7 10 21 30 -9
18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10
19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15
20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23