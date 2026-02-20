Resultados y clasificación de LA NACION española

LA NACION

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de España, y

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Athletic 2 Guruzeta (64, 89 penal)

Elche 1 Silva (69 penal)

- Sábado:

(13h00 GMT) Real Sociedad

Real Oviedo

(15h15 GMT) Betis

Rayo

(17h30 GMT) Osasuna

Real Madrid

(20h00 GMT) Atlético de Madrid

Espanyol

- Domingo:

(13h00 GMT) Getafe

Sevilla

(15h15 GMT) Barcelona

Levante

(17h30 GMT) Celta

Mallorca

(20h00 GMT) Villarreal

Valencia

- Lunes:

(20h00 GMT) Alavés

Girona

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39

3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19

4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Athletic 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14

13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

16. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

17. Rayo 25 23 6 7 10 21 30 -9

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15

20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23

