Resultados y clasificación de LA NACION española

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Athletic 2 Guruzeta (64, 89 penal)
Elche 1 Silva (69 penal)
- Sábado:
(13h00 GMT) Real Sociedad
Real Oviedo
(15h15 GMT) Betis
Rayo
(17h30 GMT) Osasuna
Real Madrid
(20h00 GMT) Atlético de Madrid
Espanyol
- Domingo:
(13h00 GMT) Getafe
Sevilla
(15h15 GMT) Barcelona
Levante
(17h30 GMT) Celta
Mallorca
(20h00 GMT) Villarreal
Valencia
- Lunes:
(20h00 GMT) Alavés
Girona
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34
2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39
3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19
4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17
5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10
6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4
7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5
8. Athletic 34 25 10 4 11 29 35 -6
9. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1
10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0
11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8
12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14
13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8
14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9
15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12
16. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5
17. Rayo 25 23 6 7 10 21 30 -9
18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10
19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15
20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23