Resultados y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Espanyol 1 Fernández (15)
Alavés 2 Blanco (27), Boyé (71)
- Sábado:
Oviedo 1 Chaira (74)
Girona 0
Osasuna 2 Víctor Muñoz (20), Budimir (45+2)
Villarreal 2 Gerard Moreno (17 penal, 70)
Levante 0
Atlético de Madrid 0
Elche 1 Álvaro Rodríguez (29)
Barcelona 3 Yamal (6), Torres (40), Rashford (72)
- Domingo:
Real Madrid 2 Vinícius Júnior (15), Mbappé (90+10 penal)
Rayo 1 de Frutos (49)
Betis 2 Ávila (23 penal), Fornals (88)
Valencia 1 Rioja (20)
Getafe 0
Celta 0
Athletic 1 Ruiz de Galarreta (88)
Real Sociedad 1 Guedes (37)
- Lunes:
(20:00 GMT) Mallorca
Sevilla
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37
2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29
3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8
6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
7. Celta 33 22 8 9 5 29 23 6
8. Real Sociedad 28 22 7 7 8 30 30 0
9. Osasuna 26 22 7 5 10 26 27 -1
10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7
11. Athletic 25 22 7 4 11 21 31 -10
12. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15
13. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2
14. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
15. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12
16. Getafe 23 22 6 5 11 16 27 -11
17. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12
18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9
19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10
20. Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22