Resultados y clasificación de LA NACION
Resultados de la 26ª fecha de LA NACION española, y tabla
Resultados de la 26ª fecha de LA NACION española, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Levante 2 Espí (88, 90+7)
Alavés 0
- Sábado:
Rayo 1 De Frutos (35)
Athletic 1 Iñaki Williams (47)
Barcelona 4 Yamal (28, 37, 69), Lewandowski (90+1)
Villarreal 1 Gueye (49)
Mallorca 0
Real Sociedad 1 Soler (36)
Real Oviedo 0
Atlético de Madrid 1 Álvarez (90+4)
- Domingo:
Elche 2 Aguado (43), Mir (90 penal)
Espanyol 2 Kike (7), Romero (57)
Valencia 1 Ramazani (67 penal)
Osasuna 0
Betis 2 Anthony (16), Fidalgo (37)
Sevilla 2 Alexis Sánchez (62), Romero (85)
Girona 1 Vanat (35)
Celta 2 Jutlgà (58), Reis (70 en contra)
- Lunes:
(20h00 GMT) Real Madrid
Getafe
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45
2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33
3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20
4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17
5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10
6. Celta 40 26 10 10 6 36 28 8
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0
9. Athletic 35 26 10 5 11 30 36 -6
10. Osasuna 33 26 9 6 11 30 30 0
11. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7
12. Girona 30 26 7 9 10 27 42 -15
13. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12
14. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9
15. Rayo 27 25 6 9 10 23 32 -9
16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5
18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13
19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16
20. Real Oviedo 17 25 3 8 14 16 40 -24