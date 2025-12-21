Resultados y clasificación de LA NACION

LA NACION

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de España, y...

JAVIER SORIANO - AFP

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Valencia 1 Duro (52)

Mallorca 1 Costa (23)

- Sábado:

Oviedo 0

Celta 0

Levante 1 De La Fuente (90+4 de penal)

Real Sociedad 1 Kubo (45+1)

Osasuna 3 Budimir (72, 81 de penal), Raúl García (90+3)

Alavés 0

Real Madrid 2 Bellingham (38), Mbappé (86 de penal)

Sevilla 0

- Domingo:

Girona 0

Atlético de Madrid 3 Koke (13), Gallagher (38), Griezmann (90+2)

Villarreal 0

Barcelona 2 Raphinha (12 de penal), Yamal (63)

Elche 4 Fort (6), Álvaro Rodríguez (67), Valera (70), Neto (90+1)

Rayo 0

Betis 4 Ruibal (16, 49), Fornals (52), Cucho Hernández (60)

Getafe 0

- Lunes:

(20h00 GMT) Athletic

Espanyol

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16

5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4

6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10

7. Celta 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7

9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3

10. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

11. Getafe 20 17 6 2 9 13 22 -9

12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

13. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

14. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

15. Rayo 18 17 4 6 7 13 20 -7

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

AFP
