Resultados y clasificación de LA NACION
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Valencia 1 Duro (52)
Mallorca 1 Costa (23)
- Sábado:
Oviedo 0
Celta 0
Levante 1 De La Fuente (90+4 de penal)
Real Sociedad 1 Kubo (45+1)
Osasuna 3 Budimir (72, 81 de penal), Raúl García (90+3)
Alavés 0
Real Madrid 2 Bellingham (38), Mbappé (86 de penal)
Sevilla 0
- Domingo:
Girona 0
Atlético de Madrid 3 Koke (13), Gallagher (38), Griezmann (90+2)
Villarreal 0
Barcelona 2 Raphinha (12 de penal), Yamal (63)
Elche 4 Fort (6), Álvaro Rodríguez (67), Valera (70), Neto (90+1)
Rayo 0
Betis 4 Ruibal (16, 49), Fornals (52), Cucho Hernández (60)
Getafe 0
- Lunes:
(20h00 GMT) Athletic
Espanyol
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31
2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20
3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17
4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16
5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4
6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10
7. Celta 23 17 5 8 4 20 19 1
8. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7
9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3
10. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2
11. Getafe 20 17 6 2 9 13 22 -9
12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3
13. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5
14. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6
15. Rayo 18 17 4 6 7 13 20 -7
16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4
17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10
18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18
19. Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19
20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12