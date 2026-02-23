Resultados y clasificación de LA NACION

LA NACION

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de España, y

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Athletic 2 Guruzeta (64, 89 penal)

Elche 1 Silva (69 penal)

- Sábado:

Real Sociedad 3 Oskarsson (64, 90), Caleta Car (87)

Real Oviedo 3 Viñas (50, 52), Bailly (90+2)

Betis 1 Bakambu (16)

Rayo 1 Palazon (42)

Osasuna 2 Budimir (38 penal), García (90)

Real Madrid 1 Vinícius Júnior (73)

Atlético de Madrid 4 Sørloth (21, 72), Simeone (49), Lookman (58)

Espanyol 2 Carreras (6), Expósito (80)

- Domingo:

Getafe 0

Sevilla 1 Sow (64)

Barcelona 3 Bernal (4), De Jong (32), Fermín López (81)

Levante 0

Celta 2 Aspas (85 penal, 90+5)

Mallorca 0

Villarreal 2 Comesaña (31), Gueye (45+6 penal)

Valencia 1 Ramazani (27 penal)

- Lunes:

Alavés 2 Boyé (5, 89)

Girona 2 Vanat (31), Tsyhankov (73)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 61 25 20 1 4 67 25 42

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Villarreal 51 25 16 3 6 47 27 20

4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19

5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10

6. Celta 37 25 9 10 6 34 27 7

7. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

8. Athletic 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14

12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7

13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

14. Alavés 27 25 7 6 12 23 32 -9

15. Rayo 26 24 6 8 10 22 31 -9

16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13

17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

18. Mallorca 24 25 6 6 13 29 41 -12

19. Levante 18 25 4 6 15 26 44 -18

20. Real Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23

AFP
