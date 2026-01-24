Resultados y clasificación de LA NACION
Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Levante 3 Pablo Martínez (50), De La Fuente (68), Matturro (90+6)
Elche 2 Álvaro Rodríguez (11), Boayar (90+2)
- Sábado:
Rayo 1 Ciss (59)
Osasuna 3 Budimir (29), Muñoz (90+1), Osambela (90+4)
Valencia 3 Duro (15), Cömert (59), Ramazani (90+4 penal)
Espanyol 2 Terrats (54), Copete (79 en contra)
Sevilla 2 Peque (42), Adams (56 penal)
Athletic 1 Muñoz (40)
Villarreal 0
Real Madrid 2 Mbappé (47, 90+4 penal)
- Domingo:
(13h00 GMT) Atlético de Madrid
Mallorca
(15h15 GMT) Barcelona
Real Oviedo
(17h30 GMT) Real Sociedad
Celta
(20h00 GMT) Alavés
Betis
- Lunes:
(20h00 GMT) Girona
Getafe
Clasificación: Pts J G N P bp bc dif
1. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28
2. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32
3. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18
4. Villarreal 41 20 13 2 5 37 21 16
5. Espanyol 34 21 10 4 7 25 25 0
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8
8. Osasuna 25 21 7 4 10 24 25 -1
9. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0
10. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2
11. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
12. Athletic 24 21 7 3 11 20 30 -10
13. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
14. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11
15. Rayo 22 21 5 7 9 17 28 -11
16. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6
17. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20