Resultados y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Levante 3 Pablo Martínez (50), De La Fuente (68), Matturro (90+6)

Elche 2 Álvaro Rodríguez (11), Boayar (90+2)

- Sábado:

Rayo 1 Ciss (59)

Osasuna 3 Budimir (29), Muñoz (90+1), Osambela (90+4)

Valencia 3 Duro (15), Cömert (59), Ramazani (90+4 penal)

Espanyol 2 Terrats (54), Copete (79 en contra)

Sevilla 2 Peque (42), Adams (56 penal)

Athletic 1 Muñoz (40)

Villarreal 0

Real Madrid 2 Mbappé (47, 90+4 penal)

- Domingo:

(13h00 GMT) Atlético de Madrid

Mallorca

(15h15 GMT) Barcelona

Real Oviedo

(17h30 GMT) Real Sociedad

Celta

(20h00 GMT) Alavés

Betis

- Lunes:

(20h00 GMT) Girona

Getafe

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28

2. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32

3. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18

4. Villarreal 41 20 13 2 5 37 21 16

5. Espanyol 34 21 10 4 7 25 25 0

6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8

7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8

8. Osasuna 25 21 7 4 10 24 25 -1

9. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0

10. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2

11. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5

12. Athletic 24 21 7 3 11 20 30 -10

13. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14

14. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11

15. Rayo 22 21 5 7 9 17 28 -11

16. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6

17. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11

18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9

19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10

20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20