Resultados y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Levante 3 Pablo Martínez (50), De La Fuente (68), Matturro (90+6)

Elche 2 Álvaro Rodríguez (11), Boayar (90+2)

- Sábado:

Rayo 1 Ciss (59)

Osasuna 3 Budimir (29), Muñoz (90+1), Osambela (90+4)

Valencia 3 Duro (15), Cömert (59), Ramazani (90+4 penal)

Espanyol 2 Terrats (54), Copete (79 en contra)

Sevilla 2 Peque (42), Adams (56 penal)

Athletic 1 Navarro (40)

Villarreal 0

Real Madrid 2 Mbappé (47, 90+4 penal)

- Domingo:

Atlético de Madrid 3 Sørloth (22), López (75 en contra), Almada (87)

Mallorca 0

Barcelona 3 Olmo (52), Raphinha (57), Yamal (73)

Real Oviedo 0

Real Sociedad 3 Oyarzabal (17, 75), Méndez (90+6 penal)

Celta 1 Iglesias (72)

Alavés 2 Vicente (3), Martínez (47)

Betis 1 Ez Abde (90+5)

- Lunes:

(20h00 GMT) Girona

Getafe

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Barcelona 52 21 17 1 3 57 22 35

2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28

3. Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 38 17 21

4. Villarreal 41 20 13 2 5 37 21 16

5. Espanyol 34 21 10 4 7 25 25 0

6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7

7. Celta 32 21 8 8 5 29 23 6

8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0

9. Osasuna 25 21 7 4 10 24 25 -1

10. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0

11. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5

12. Athletic 24 21 7 3 11 20 30 -10

13. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14

14. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11

15. Alavés 22 21 6 4 11 18 26 -8

16. Rayo 22 21 5 7 9 17 28 -11

17. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9

18. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11

19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10

20. Oviedo 13 21 2 7 12 11 34 -23

