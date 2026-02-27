Resultados y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Levante 2 Espí (88, 90+7)

Alavés 0

- Sábado:

(13h00 GMT) Rayo

Athletic

(15h15 GMT) Barcelona

Villarreal

(17h30 GMT) Mallorca

Real Sociedad

(20h00 GMT) Oviedo

Atlético de Madrid

- Domingo:

(13h00 GMT) Elche

Espanyol

(15h15 GMT) Valencia

Osasuna

(17h30 GMT) Betis

Sevilla

(20h00 GMT) Girona

Celta

- Lunes:

(20h00 GMT) Real Madrid

Getafe

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 61 25 20 1 4 67 25 42

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Villarreal 51 25 16 3 6 47 27 20

4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19

5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10

6. Celta 37 25 9 10 6 34 27 7

7. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

8. Athletic 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14

12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7

13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

14. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

15. Rayo 26 24 6 8 10 22 31 -9

16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13

17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

18. Mallorca 24 25 6 6 13 29 41 -12

19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16

20. Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23