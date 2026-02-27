Resultados y clasificación de LA NACION
Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Levante 2 Espí (88, 90+7)
Alavés 0
- Sábado:
(13h00 GMT) Rayo
Athletic
(15h15 GMT) Barcelona
Villarreal
(17h30 GMT) Mallorca
Real Sociedad
(20h00 GMT) Oviedo
Atlético de Madrid
- Domingo:
(13h00 GMT) Elche
Espanyol
(15h15 GMT) Valencia
Osasuna
(17h30 GMT) Betis
Sevilla
(20h00 GMT) Girona
Celta
- Lunes:
(20h00 GMT) Real Madrid
Getafe
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 61 25 20 1 4 67 25 42
2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33
3. Villarreal 51 25 16 3 6 47 27 20
4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19
5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10
6. Celta 37 25 9 10 6 34 27 7
7. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6
8. Athletic 34 25 10 4 11 29 35 -6
9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1
10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1
11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14
12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7
13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9
14. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
15. Rayo 26 24 6 8 10 22 31 -9
16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13
17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5
18. Mallorca 24 25 6 6 13 29 41 -12
19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16
20. Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23