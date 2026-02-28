Resultados y clasificación de LA NACION
Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Levante 2 Espí (88, 90+7)
Alavés 0
- Sábado:
Rayo 1 de Frutos (35)
Athletic 1 Iñaki Williams (47)
Barcelona 4 Yamal (28, 37, 69), Lewandowski (90+1)
Villarreal 1 Gueye (49)
Mallorca 0
Real Sociedad 1 Soler (36)
Real Oviedo 0
Atlético de Madrid 1 Julián Álvarez (90+4)
- Domingo:
(13h00 GMT) Elche
Espanyol
(15h15 GMT) Valencia
Osasuna
(17h30 GMT) Betis
Sevilla
(20h00 GMT) Girona
Celta
- Lunes:
(20h00 GMT) Real Madrid
Getafe
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45
2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33
3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20
4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17
5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10
6. Celta 37 25 9 10 6 34 27 7
7. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0
8. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6
9. Athletic 35 26 10 5 11 30 36 -6
10. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1
11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14
12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7
13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9
14. Rayo 27 25 6 9 10 23 32 -9
15. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13
17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5
18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13
19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16
20. Oviedo 17 25 3 8 14 16 40 -24