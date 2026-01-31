Resultados y clasificación de LA NACION

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Espanyol 1 Roberto Fernández (15)

Alavés 2 Blanco (27), Boyé (71)

- Sábado:

Oviedo 1 Chaira (74)

Girona 0

Osasuna 2 Víctor Muñoz (20), Budimir (45+2)

Villarreal 2 Gerard Moreno (17, 70)

Levante 0

Atlético de Madrid 0

Elche 1 Daniel Rodríguez (29)

Barcelona 3 Yamal (6), Torres (40), Rashford (72)

- Domingo:

(13h00 GMT) Real Madrid

Rayo

(15h15 GMT) Betis

Valencia

(17h30 GMT) Getafe

Celta

(20h00 GMT) Athletic

Real Sociedad

- Lunes:

(20h00 GMT) Mallorca

Sevilla

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37

2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28

3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21

4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16

5. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1

6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7

7. Celta 32 21 8 8 5 29 23 6

8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0

9. Osasuna 26 22 7 5 10 26 27 -1

10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7

11. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15

12. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2

13. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5

14. Athletic 24 21 7 3 11 20 30 -10

15. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11

16. Rayo 22 21 5 7 9 17 28 -11

17. Getafe 22 21 6 4 11 16 27 -11

18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9

19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10

20. Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22