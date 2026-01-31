Resultados y clasificación de LA NACION
Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Espanyol 1 Roberto Fernández (15)
Alavés 2 Blanco (27), Boyé (71)
- Sábado:
Oviedo 1 Chaira (74)
Girona 0
Osasuna 2 Víctor Muñoz (20), Budimir (45+2)
Villarreal 2 Gerard Moreno (17, 70)
Levante 0
Atlético de Madrid 0
Elche 1 Daniel Rodríguez (29)
Barcelona 3 Yamal (6), Torres (40), Rashford (72)
- Domingo:
(13h00 GMT) Real Madrid
Rayo
(15h15 GMT) Betis
Valencia
(17h30 GMT) Getafe
Celta
(20h00 GMT) Athletic
Real Sociedad
- Lunes:
(20h00 GMT) Mallorca
Sevilla
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37
2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28
3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7
7. Celta 32 21 8 8 5 29 23 6
8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0
9. Osasuna 26 22 7 5 10 26 27 -1
10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7
11. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15
12. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2
13. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
14. Athletic 24 21 7 3 11 20 30 -10
15. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11
16. Rayo 22 21 5 7 9 17 28 -11
17. Getafe 22 21 6 4 11 16 27 -11
18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9
19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10
20. Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22