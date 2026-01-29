Resultados y clasificación de la octava jornada de la Europa League
Resultados y clasificación de la octava y última jornada de la fase regular de la Europa League, que se disputó íntegramente este jueves:
Oporto (POR) 3 Rodrigo Mora (27), Moura (36), Emmanuel Fernandez (41, en contra)
Glasgow Rangers (SCO) 1 Gassama (6)
Lille (FRA) 1 Giroud (90+2, de penal)
Friburgo (GER) 0
Betis (ESP) 2 Antony (17), Ez Abde (32)
Feyenoord (NED) 1 Tengstedt (77)
Aston Villa (ENG) 3 Rogers (64), Mings (76), Jimoh-Aloba (87)
Salzburgo (AUT) 2 Konaté (33), Yeo (49)
Estrella Roja (SRB) 1 Duarte (89)
Celta de Vigo (ESP) 1 Fer López (87)
Lyon (FRA) 4 Himbert (33), Merah (55), Karabec (88), Alejandro Gomes (90+3)
PAOK (GRE) 2 Giakoumakis (20), Meite (66)
Celtic (SCO) 4 Nygren (6), Viergever (10, en contra), Engels (19, de penal), Trusty (66)
Utrecht (NED) 2 De Wit (44), Blake (62)
Maccabi Tel Aviv (ISR) 0
Bolonia (ITA) 3 Rowe (35), Orsolini (47), Pobega (90+4)
Basilea (SUI) 0
Viktoria Pilsen (CZE) 1 Panos (39)
Midtjylland (DEN) 2 Simsir (49), Jensen (74)
Dinamo Zagreb (CRO) 0
Ludogorets (BUL) 1 Stanic (42)
Niza (FRA) 0
Nottingham Forest (ENG) 4 Otvos (17, en contra), Igor Jesus (21, 55), McAtee (90, de penal)
Ferencvaros (HUN) 0
Sturm Graz (AUT) 1 Kiteishvili (85)
Brann (NOR) 0
FCSB (ROM) 1 Cisotti (71)
Fenerbahçe (TUR) 1 Yuksek (19)
Stuttgart (GER) 3 Undav (6), Demirovic (7), Andrés (90)
Young Boys (SUI) 2 Gigovic (42), Lauper (57)
Panathinaikos (GRE) 1 Taborda (58)
Roma (ITA) 1 Ziolkowski (80)
Go Ahead Eagles (NED) 0
Sporting de Braga (POR) 0
Genk (BEL) 2 Heymans (45, de penal), Karetsas (82)
Malmö (SWE) 1 Ali (4)
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Lyon (FRA) 21 8 7 0 1 18 5 13
2. Aston Villa (ENG) 21 8 7 0 1 14 6 8
3. Midtjylland (DEN) 19 8 6 1 1 18 8 10
4. Betis (ESP) 17 8 5 2 1 13 7 6
5. Oporto (POR) 17 8 5 2 1 13 7 6
6. Sporting Braga (POR) 17 8 5 2 1 11 5 6
7. Friburgo (GER) 17 8 5 2 1 10 4 6
8. Roma (ITA) 16 8 5 1 2 13 6 7
--------------------------------------------
9. Genk (BEL) 16 8 5 1 2 11 7 4
10. Bolonia (ITA) 15 8 4 3 1 14 7 7
11. Stuttgart (GER) 15 8 5 0 3 15 9 6
12. Ferencvaros (HUN) 15 8 4 3 1 12 11 1
13. Nottingham Forest (ENG) 14 8 4 2 2 15 7 8
14. Viktoria Pilsen (CZE) 14 8 3 5 0 8 3 5
15. Estrella Roja (SRB) 14 8 4 2 2 7 6 1
16. Celta Vigo (ESP) 13 8 4 1 3 15 11 4
17. PAOK Salónica (GRE) 12 8 3 3 2 17 14 3
18. Lille (FRA) 12 8 4 0 4 12 9 3
19. Fenerbahçe (TUR) 12 8 3 3 2 10 7 3
20. Panathinaikos (GRE) 12 8 3 3 2 11 9 2
21. Celtic (SCO) 11 8 3 2 3 13 15 -2
22. Ludogorets (BUL) 10 8 3 1 4 12 15 -3
23. Dinamo Zagreb (CRO) 10 8 3 1 4 12 16 -4
24. Brann Bergen (NOR) 9 8 2 3 3 9 11 -2
--------------------------------------------
25. Young Boys (SUI) 9 8 3 0 5 10 16 -6
26. Sturm Graz (AUT) 7 8 2 1 5 5 11 -6
27. FCSB (ROM) 7 8 2 1 5 9 16 -7
28. Go Ahead Eagles (NED) 7 8 2 1 5 6 14 -8
29. Feyenoord (NED) 6 8 2 0 6 11 15 -4
30. Basilea (SUI) 6 8 2 0 6 9 13 -4
31. RB Salzburgo (AUT) 6 8 2 0 6 10 15 -5
32. Glasgow Rangers (SCO) 4 8 1 1 6 5 14 -9
33. Niza (FRA) 3 8 1 0 7 7 15 -8
34. FC Utrecht (NED) 1 8 0 1 7 5 15 -10
35. Malmö (SWE) 1 8 0 1 7 4 15 -11
36. Maccabi Tel Aviv (ISR) 1 8 0 1 7 2 22 -20
NOTA: los ocho primeros se clasificaron a octavos de final. Los equipos entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 han quedado eliminados.