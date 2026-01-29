Resultados y clasificación de la octava jornada de la Europa League

Resultados y clasificación de la octava y última jornada de la fase regular de la Europa League, que se disputó íntegramente este jueves:

Oporto (POR) 3 Rodrigo Mora (27), Moura (36), Emmanuel Fernandez (41, en contra)

Glasgow Rangers (SCO) 1 Gassama (6)

Lille (FRA) 1 Giroud (90+2, de penal)

Friburgo (GER) 0

Betis (ESP) 2 Antony (17), Ez Abde (32)

Feyenoord (NED) 1 Tengstedt (77)

Aston Villa (ENG) 3 Rogers (64), Mings (76), Jimoh-Aloba (87)

Salzburgo (AUT) 2 Konaté (33), Yeo (49)

Estrella Roja (SRB) 1 Duarte (89)

Celta de Vigo (ESP) 1 Fer López (87)

Lyon (FRA) 4 Himbert (33), Merah (55), Karabec (88), Alejandro Gomes (90+3)

PAOK (GRE) 2 Giakoumakis (20), Meite (66)

Celtic (SCO) 4 Nygren (6), Viergever (10, en contra), Engels (19, de penal), Trusty (66)

Utrecht (NED) 2 De Wit (44), Blake (62)

Maccabi Tel Aviv (ISR) 0

Bolonia (ITA) 3 Rowe (35), Orsolini (47), Pobega (90+4)

Basilea (SUI) 0

Viktoria Pilsen (CZE) 1 Panos (39)

Midtjylland (DEN) 2 Simsir (49), Jensen (74)

Dinamo Zagreb (CRO) 0

Ludogorets (BUL) 1 Stanic (42)

Niza (FRA) 0

Nottingham Forest (ENG) 4 Otvos (17, en contra), Igor Jesus (21, 55), McAtee (90, de penal)

Ferencvaros (HUN) 0

Sturm Graz (AUT) 1 Kiteishvili (85)

Brann (NOR) 0

FCSB (ROM) 1 Cisotti (71)

Fenerbahçe (TUR) 1 Yuksek (19)

Stuttgart (GER) 3 Undav (6), Demirovic (7), Andrés (90)

Young Boys (SUI) 2 Gigovic (42), Lauper (57)

Panathinaikos (GRE) 1 Taborda (58)

Roma (ITA) 1 Ziolkowski (80)

Go Ahead Eagles (NED) 0

Sporting de Braga (POR) 0

Genk (BEL) 2 Heymans (45, de penal), Karetsas (82)

Malmö (SWE) 1 Ali (4)

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Lyon (FRA) 21 8 7 0 1 18 5 13

2. Aston Villa (ENG) 21 8 7 0 1 14 6 8

3. Midtjylland (DEN) 19 8 6 1 1 18 8 10

4. Betis (ESP) 17 8 5 2 1 13 7 6

5. Oporto (POR) 17 8 5 2 1 13 7 6

6. Sporting Braga (POR) 17 8 5 2 1 11 5 6

7. Friburgo (GER) 17 8 5 2 1 10 4 6

8. Roma (ITA) 16 8 5 1 2 13 6 7

--------------------------------------------

9. Genk (BEL) 16 8 5 1 2 11 7 4

10. Bolonia (ITA) 15 8 4 3 1 14 7 7

11. Stuttgart (GER) 15 8 5 0 3 15 9 6

12. Ferencvaros (HUN) 15 8 4 3 1 12 11 1

13. Nottingham Forest (ENG) 14 8 4 2 2 15 7 8

14. Viktoria Pilsen (CZE) 14 8 3 5 0 8 3 5

15. Estrella Roja (SRB) 14 8 4 2 2 7 6 1

16. Celta Vigo (ESP) 13 8 4 1 3 15 11 4

17. PAOK Salónica (GRE) 12 8 3 3 2 17 14 3

18. Lille (FRA) 12 8 4 0 4 12 9 3

19. Fenerbahçe (TUR) 12 8 3 3 2 10 7 3

20. Panathinaikos (GRE) 12 8 3 3 2 11 9 2

21. Celtic (SCO) 11 8 3 2 3 13 15 -2

22. Ludogorets (BUL) 10 8 3 1 4 12 15 -3

23. Dinamo Zagreb (CRO) 10 8 3 1 4 12 16 -4

24. Brann Bergen (NOR) 9 8 2 3 3 9 11 -2

--------------------------------------------

25. Young Boys (SUI) 9 8 3 0 5 10 16 -6

26. Sturm Graz (AUT) 7 8 2 1 5 5 11 -6

27. FCSB (ROM) 7 8 2 1 5 9 16 -7

28. Go Ahead Eagles (NED) 7 8 2 1 5 6 14 -8

29. Feyenoord (NED) 6 8 2 0 6 11 15 -4

30. Basilea (SUI) 6 8 2 0 6 9 13 -4

31. RB Salzburgo (AUT) 6 8 2 0 6 10 15 -5

32. Glasgow Rangers (SCO) 4 8 1 1 6 5 14 -9

33. Niza (FRA) 3 8 1 0 7 7 15 -8

34. FC Utrecht (NED) 1 8 0 1 7 5 15 -10

35. Malmö (SWE) 1 8 0 1 7 4 15 -11

36. Maccabi Tel Aviv (ISR) 1 8 0 1 7 2 22 -20

NOTA: los ocho primeros se clasificaron a octavos de final. Los equipos entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 han quedado eliminados.