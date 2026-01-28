Resultados y clasificación de la octava jornada de la Liga de Campeones

Resultados y clasificación de la octava y última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones europea, que se disputó íntegramente este miércoles:

Ajax (NED) 1 Dolberg (69 de penal)

Olympiacos (GRE) 2 Martins (52), Hezze (79)

Arsenal (ENG) 3 Gyökeres (3), Havertz (15), Martinelli (36)

Kairat Almaty (KAZ) 2 Jorginho (7 de penal), Ricardinho (90+3)

Athletic (ESP) 2 Sancet (3), Guruzeta (28)

Sporting Lisboa (POR) 3 Diomandé (12), Trincao (62), Alisson Santos (90+4)

Atlético de Madrid (ESP) 1 Sorloth (15)

Bodo/Glimt (NOR) 2 Sjovold (34), Hogh (59)

Barcelona (ESP) 4 Lewandowski (48), Yamal (60), Raphinha (69 de penal), Rashford (85)

Copenhague (DEN) 1 Dadason (4)

Bayer Leverkusen (GER) 3 Tillman (12, 35), Grimaldo (57)

Villarreal (ESP) 0

Benfica (POR) 4 Schjelderup (34, 54), Pavlidis (45+5 de penal), Trubin (90+8)

Real Madrid (ESP) 2 Mbappé (30, 58)

Brujas (BEL) 3 Diakhon (4), Vermant (11), Stankovic (79)

Marsella (FRA) 0

Borussia Dortmund (GER) 0

Inter de Milán (ITA) 2 Dimarco (81), Diouf (90+4)

Eintracht Fráncfort (GER) 0

Tottenham (ENG) 2 Kolo Muani (47), Solanke (77)

Liverpool (ENG) 6 Mac Allister (15, 61), Wirtz (21), Salah (50), Ekitiké (57), Chiesa (90)

Qarabag (AZE) 0

Manchester City (ENG) 2 Haaland (11), Cherki (29)

Galatasaray (TUR) 0

Mónaco (FRA) 0

Juventus (ITA) 0

Nápoles (ITA) 2 Vergara (33), Hojlund (43)

Chelsea (ENG) 3 Enzo Fernández (19 de penal), João Pedro (61, 82)

Pafos (CYP) 4 Dragomir (17), Bruno (53), Andersen (84, 87)

Slavia Praga (CZE) 1 Chaloupek (44)

París Saint-Germain (FRA) 1 Vitinha (8)

Newcastle (ENG) 1 Willock (45+2)

PSV Eindhoven (NED) 1 Saibari (78)

Bayern de Múnich (GER) 2 Musiala (58), Kane (84)

Union Saint-Gilloise (BEL) 1 Khalaili (70)

Atalanta (ITA) 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal (ENG) 24 8 8 0 0 23 4 19

2. Bayern Múnich (GER) 21 8 7 0 1 22 8 14

3. Liverpool (ENG) 18 8 6 0 2 20 8 12

4. Tottenham (ENG) 17 8 5 2 1 17 7 10

5. FC Barcelona (ESP) 16 8 5 1 2 22 14 8

6. Chelsea (ENG) 16 8 5 1 2 17 10 7

7. Sporting Lisboa (POR) 16 8 5 1 2 17 11 6

8. Manchester City (ENG) 16 8 5 1 2 15 9 6

---------------------------------------------

9. Real Madrid (ESP) 15 8 5 0 3 21 12 9

10. Inter Milán (ITA) 15 8 5 0 3 15 7 8

11. París SG (FRA) 14 8 4 2 2 21 11 10

12. Newcastle (ENG) 14 8 4 2 2 17 7 10

13. Juventus (ITA) 13 8 3 4 1 14 10 4

14. Atlético Madrid (ESP) 13 8 4 1 3 17 15 2

15. Atalanta (ITA) 13 8 4 1 3 10 10 0

16. Bayer Leverkusen (GER) 12 8 3 3 2 13 14 -1

17. Borussia Dortmund (GER) 11 8 3 2 3 19 17 2

18. Olympiacos (GRE) 11 8 3 2 3 10 14 -4

19. Brujas (BEL) 10 8 3 1 4 15 17 -2

20. Galatasaray (TUR) 10 8 3 1 4 9 11 -2

21. Mónaco (FRA) 10 8 2 4 2 8 14 -6

22. Qarabag (AZE) 10 8 3 1 4 13 21 -8

23. Bodo/Glimt (NOR) 9 8 2 3 3 14 15 -1

24. Benfica (POR) 9 8 3 0 5 10 12 -2

---------------------------------------------

25. Marsella (FRA) 9 8 3 0 5 11 14 -3

26. Pafos (CYP) 9 8 2 3 3 8 11 -3

27. Union St-Gilloise (BEL) 9 8 3 0 5 8 17 -9

28. PSV Eindhoven (NED) 8 8 2 2 4 16 16 0

29. Athletic Bilbao (ESP) 8 8 2 2 4 9 14 -5

30. Nápoles (ITA) 8 8 2 2 4 9 15 -6

31. FC Copenhague (DEN) 8 8 2 2 4 12 21 -9

32. Ajax Ámsterdam (NED) 6 8 2 0 6 8 21 -13

33. Eintracht Fráncfort (GER) 4 8 1 1 6 10 21 -11

34. Slavia Praga (CZE) 3 8 0 3 5 5 19 -14

35. Villarreal (ESP) 1 8 0 1 7 5 18 -13

36. Kairat Almaty (KAZ) 1 8 0 1 7 7 22 -15

NOTA: los ocho primeros se clasificaron a octavos de final. Los equipos entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 han quedado eliminados.