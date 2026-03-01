LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League inglesa

Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y

Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Wolverhampton 2 Joao Gomes (61), Rodrigo Gomes (90+8)

Aston Villa 0

- Sábado:

AFC Bournemouth 1 Evanilson (63)

Sunderland 1 Mayenda (18)

Newcastle 2 Ramsey (32), Murphy (82)

Everton 3 Branthwaite (19), Beto (34), Barry (83)

Burnley 3 Anthony (47), Kayode (45+3 en contra), Flemming (60)

Brentford 4 Damsgaard (9, 90+3), Thiago (25), Schade (34)

Liverpool 5 Ekitike (5), van Dijk (24), Mac Allister (43), Gakpo (70), Disasi (82 en contra)

West Ham 2 Soucek (49), Castellanos (75)

Leeds 0

Manchester City 1 Semenyo (45+2)

- Domingo:

Fulham 2 Wilson (7), Iwobi (34)

Tottenham 1 Richarlison (66)

Manchester United 2 Fernandes (57 penal), Sesko (65)

Crystal Palace 1 Lacroix (4)

Brighton 2 Gómez (6), Welbeck (15)

Nottingham 1 Gibbs-White (13)

Arsenal 2 Saliba (21), Timber (66)

Chelsea 1 Hincapié (45+2 en contra)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 64 29 19 7 3 58 22 36

2. Manchester City 59 28 18 5 5 57 25 32

3. Manchester United 51 28 14 9 5 50 38 12

4. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8

5. Liverpool 48 28 14 6 8 47 37 10

6. Chelsea 45 28 12 9 7 49 33 16

7. Brentford 43 28 13 4 11 44 40 4

8. Everton 40 28 11 7 10 32 33 -1

9. Fulham 40 28 12 4 12 40 42 -2

10. AFC Bournemouth 39 28 9 12 7 44 46 -2

11. Brighton 37 28 9 10 9 38 35 3

12. Sunderland 37 28 9 10 9 29 34 -5

13. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2

14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4

15. Leeds 31 28 7 10 11 37 47 -10

16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5

17. Nottingham 27 28 7 6 15 26 41 -15

18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20

19. Burnley 19 28 4 7 17 32 56 -24

20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31

AFP
