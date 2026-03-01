Resultados y clasificación de la Premier League inglesa
Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Wolverhampton 2 Joao Gomes (61), Rodrigo Gomes (90+8)
Aston Villa 0
- Sábado:
AFC Bournemouth 1 Evanilson (63)
Sunderland 1 Mayenda (18)
Newcastle 2 Ramsey (32), Murphy (82)
Everton 3 Branthwaite (19), Beto (34), Barry (83)
Burnley 3 Anthony (47), Kayode (45+3 en contra), Flemming (60)
Brentford 4 Damsgaard (9, 90+3), Thiago (25), Schade (34)
Liverpool 5 Ekitike (5), van Dijk (24), Mac Allister (43), Gakpo (70), Disasi (82 en contra)
West Ham 2 Soucek (49), Castellanos (75)
Leeds 0
Manchester City 1 Semenyo (45+2)
- Domingo:
Fulham 2 Wilson (7), Iwobi (34)
Tottenham 1 Richarlison (66)
Manchester United 2 Fernandes (57 penal), Sesko (65)
Crystal Palace 1 Lacroix (4)
Brighton 2 Gómez (6), Welbeck (15)
Nottingham 1 Gibbs-White (13)
Arsenal 2 Saliba (21), Timber (66)
Chelsea 1 Hincapié (45+2 en contra)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 64 29 19 7 3 58 22 36
2. Manchester City 59 28 18 5 5 57 25 32
3. Manchester United 51 28 14 9 5 50 38 12
4. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8
5. Liverpool 48 28 14 6 8 47 37 10
6. Chelsea 45 28 12 9 7 49 33 16
7. Brentford 43 28 13 4 11 44 40 4
8. Everton 40 28 11 7 10 32 33 -1
9. Fulham 40 28 12 4 12 40 42 -2
10. AFC Bournemouth 39 28 9 12 7 44 46 -2
11. Brighton 37 28 9 10 9 38 35 3
12. Sunderland 37 28 9 10 9 29 34 -5
13. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2
14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4
15. Leeds 31 28 7 10 11 37 47 -10
16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5
17. Nottingham 27 28 7 6 15 26 41 -15
18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20
19. Burnley 19 28 4 7 17 32 56 -24
20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31