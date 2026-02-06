Resultados y clasificación de la Premier League inglesa
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Leeds 3 Bogle (26), Okafor (30), Calvert-Lewin (49)
Nottingham 1 Lucca (86)
- Sábado:
(12h30 GMT) Manchester United
Tottenham
(15h00 GMT) Arsenal
Sunderland
Burnley
West Ham
Wolverhampton
Chelsea
Fulham
Everton
AFC Bournemouth
Aston Villa
(17h30 GMT) Newcastle
Brentford
- Domingo:
(14h00 GMT) Brighton
Crystal Palace
(16h30 GMT) Liverpool
Manchester City
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29
2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26
3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9
4. Manchester United 41 24 11 8 5 44 36 8
5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15
6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6
7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4
8. Sunderland 36 24 9 9 6 27 26 1
9. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1
10. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1
11. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0
12. AFC Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3
13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2
14. Tottenham 29 24 7 8 9 35 33 2
15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4
16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9
17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13
18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19
19. Burnley 15 24 3 6 15 25 47 -22
20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30
./bds