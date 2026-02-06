Resultados y clasificación de la Premier League inglesa

LA NACION

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Leeds 3 Bogle (26), Okafor (30), Calvert-Lewin (49)

Nottingham 1 Lucca (86)

- Sábado:

(12h30 GMT) Manchester United

Tottenham

(15h00 GMT) Arsenal

Sunderland

Burnley

West Ham

Wolverhampton

Chelsea

Fulham

Everton

AFC Bournemouth

Aston Villa

(17h30 GMT) Newcastle

Brentford

- Domingo:

(14h00 GMT) Brighton

Crystal Palace

(16h30 GMT) Liverpool

Manchester City

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29

2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26

3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9

4. Manchester United 41 24 11 8 5 44 36 8

5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15

6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6

7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4

8. Sunderland 36 24 9 9 6 27 26 1

9. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1

10. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1

11. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0

12. AFC Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3

13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2

14. Tottenham 29 24 7 8 9 35 33 2

15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4

16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19

19. Burnley 15 24 3 6 15 25 47 -22

20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30

