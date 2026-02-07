Resultados y clasificación de la Premier League inglesa
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Leeds 3 Bogle (26), Okafor (30), Calvert-Lewin (49)
Nottingham 1 Lucca (86)
- Sábado:
Manchester United 2 Mbeumo (38), Fernandes (81)
Tottenham 0
Arsenal 3 Zubimendi (42), Gyökeres (66, 90+3)
Sunderland 0
Burnley 0
West Ham 2 Summerville (13), Castellano (26)
Wolverhampton 1 Emmanuel Arokodare (54)
Chelsea 3 Palmer (13, 35, 38)
Fulham 1 Mikolenko (18 en contra)
Everton 2 Dewsbury-Hall (75), Leno (83 en contra)
AFC Bournemouth 1 Vitor (55)
Aston Villa 1 Rogers (22)
Newcastle 2 Botman (24), Guimaraes (79)
Brentford 3 Janelt (37), Thiago (45+2), Ouattara (85)
- Domingo:
(14h00 GMT) Brighton
Crystal Palace
(16h30 GMT) Liverpool
Manchester City
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32
2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26
3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9
4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10
5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17
6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6
7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5
8. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0
9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2
10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2
11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3
12. Newcastle 33 25 9 6 10 35 36 -1
13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2
14. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0
15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4
16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9
17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13
18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17
19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24
20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32