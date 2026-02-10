Resultados y clasificación de la Premier League inglesa
Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Martes:
Tottenham 1 Gray (64)
Newcastle 2 Thiaw (45+5), Ramsey (68)
Chelsea 2 Pedro (24), Palmer (58, de penal)
Leeds 2 Nmecha (67, de penal), Okafor (73)
Everton 1 Ndiaye (42, de penal)
AFC Bournemouth 2 Vitor (61), Adli (64)
West Ham 1 Soucek (50)
Manchester United 1 Sesko (90+6)
- Miércoles:
(19.30 GMT) Nottingham
Wolverhampton
Aston Villa
Brighton
Crystal Palace
Burnley
Manchester City
Fulham
(20.15 GMT) Sunderland
Liverpool
- Jueves:
(20.00 GMT) Brentford
Arsenal
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32
2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27
3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9
4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10
5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17
6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5
7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5
8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1
9. AFC Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2
10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0
11. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2
12. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2
13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3
14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1
15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9
16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1
17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13
18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17
19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24
20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32