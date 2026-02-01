LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y

OLI SCARFF - AFP

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Leeds 0

Arsenal 4 Zubimendi (27), Darlow (38 en contra), Gyökeres (69), Gabriel Jesus (86)

Brighton 1 Gross (73)

Everton 1 Beto (90+7)

Wolverhampton 0

Bournemouth 2 Kroupi (33), Scott (90+1)

Chelsea 3 Joao Pedro (57), Cucurella (70), Enzo Fernández (90+2)

West Ham 2 Bowen (7), Summerville (36)

Liverpool 4 Ekitiké (41, 43), Wirtz (67), Konaté (90+3)

Newcastle 1 Gordon (36)

- Domingo:

Manchester United 3 Casemiro (19), Cunha (56), Sesko (90+4)

Fulham 2 Raúl Jiménez (85 penal), Kevin (90+1)

Nottingham 1 Gibbs-White (5)

Crystal Palace 1 Sarr (45+2 penal)

Aston Villa 0

Brentford 1 Ouattara (45+1)

Tottenham 2 Solanke (53, 70)

Manchester City 2 Cherki (11), Semenyo (44)

- Lunes:

(20:00 GMT) Sunderland

Burnley

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29

2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26

3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9

4. Manchester United 41 24 11 8 5 44 36 8

5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15

6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6

7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4

8. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1

9. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1

10. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0

11. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2

12. Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3

13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2

14. Tottenham 29 24 7 8 9 35 33 2

15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4

16. Leeds 26 24 6 8 10 31 42 -11

17. Nottingham 26 24 7 5 12 24 35 -11

18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19

19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19

20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30

AFP
