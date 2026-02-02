Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Leeds 0
Arsenal 4 Zubimendi (27), Darlow (38 en contra), Gyökeres (69), Gabriel Jesus (86)
Brighton 1 Groß (73)
Everton 1 Beto (90+7)
Wolverhampton 0
AFC Bournemouth 2 Kroupi (33), Scott (90+1)
Chelsea 3 Pedro (57), Cucurella (70), Fernández (90+2)
West Ham 2 Bowen (7), Summerville (36)
Liverpool 4 Ekitike (41, 43), Wirtz (67), Konaté (90+3)
Newcastle 1 Gordon (36)
- Domingo:
Manchester United 3 Casemiro (19), Cunha (56), Sesko (90+4)
Fulham 2 Jiménez (85 penal), Macedo (90+1)
Nottingham 1 Gibbs-White (5)
Crystal Palace 1 Sarr (45+2 penal)
Aston Villa 0
Brentford 1 Ouattara (45+1)
Tottenham 2 Solanke (53, 70)
Manchester City 2 Cherki (11), Semenyo (44)
- Lunes:
Sunderland 3 Tuanzebe (9 en contra), Diarra (32), Talbi (72)
Burnley 0
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29
2. Manchester City 47 24 14 5 5 49 23 26
3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9
4. Manchester United 41 24 11 8 5 44 36 8
5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15
6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6
7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4
8. Sunderland 36 24 9 9 6 27 26 1
9. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1
10. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1
11. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0
12. AFC Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3
13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2
14. Tottenham 29 24 7 8 9 35 33 2
15. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4
16. Leeds 26 24 6 8 10 31 42 -11
17. Nottingham 26 24 7 5 12 24 35 -11
18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19
19. Burnley 15 24 3 6 15 25 47 -22
20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30
./bds