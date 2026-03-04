Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 29ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Martes:
Bournemouth 0
Brentford 0
Leeds 0
Sunderland 1 Diarra (70 penal)
Everton 2 Tarkowski (32), Dewsbury-Hall (60)
Burnley 0
Wolverhampton 2 Gomes (78), André (90+4)
Liverpool 1 Salah (83)
- Miércoles:
Fulham 0
West Ham 1 Summerville (65)
Brighton 0
Arsenal 1 Saka (9)
Manchester City 2 Semenyo (31), Hernández (62)
Nottingham 2 Gibbs-White (56), Anderson (76)
Aston Villa 1 Douglas Luiz (2)
Chelsea 4 Joao Pedro (35, 45+6, 64), Palmer (55)
Newcastle 2 Gordon (45+6 penal), Osula (90)
Manchester United 1 Casemiro (45+9)
- Jueves:
(20h00 GMT) Tottenham
Crystal Palace
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 67 30 20 7 3 59 22 37
2. Manchester City 60 29 18 6 5 59 27 32
3. Manchester United 51 29 14 9 6 51 40 11
4. Aston Villa 51 29 15 6 8 39 34 5
5. Chelsea 48 29 13 9 7 53 34 19
6. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9
7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4
8. Everton 43 29 12 7 10 34 33 1
9. Bournemouth 40 29 9 13 7 44 46 -2
10. Fulham 40 29 12 4 13 40 43 -3
11. Sunderland 40 29 10 10 9 30 34 -4
12. Newcastle 39 29 11 6 12 42 43 -1
13. Brighton 37 29 9 10 10 38 36 2
14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4
15. Leeds 31 29 7 10 12 37 48 -11
16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5
17. Nottingham 28 29 7 7 15 28 43 -15
18. West Ham 28 29 7 7 15 35 54 -19
19. Burnley 19 29 4 7 18 32 58 -26
20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30