LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 29ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 29ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Martes:

Bournemouth 0

Brentford 0

Leeds 0

Sunderland 1 Diarra (70 penal)

Everton 2 Tarkowski (32), Dewsbury-Hall (60)

Burnley 0

Wolverhampton 2 Gomes (78), André (90+4)

Liverpool 1 Salah (83)

- Miércoles:

Fulham 0

West Ham 1 Summerville (65)

Brighton 0

Arsenal 1 Saka (9)

Manchester City 2 Semenyo (31), Rodri (62)

Nottingham 2 Gibbs-White (56), Anderson (76)

Aston Villa 1 Douglas Luiz (2)

Chelsea 4 Joao Pedro (35, 45+6, 64), Palmer (55)

Newcastle 2 Gordon (45+6 penal), Osula (90)

Manchester United 1 Casemiro (45+9)

- Jueves:

Tottenham 1 Solanke (34)

Crystal Palace 3 Sarr (40 penal, 45+7), Strand Larsen (45+1)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 67 30 20 7 3 59 22 37

2. Manchester City 60 29 18 6 5 59 27 32

3. Manchester United 51 29 14 9 6 51 40 11

4. Aston Villa 51 29 15 6 8 39 34 5

5. Chelsea 48 29 13 9 7 53 34 19

6. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9

7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4

8. Everton 43 29 12 7 10 34 33 1

9. Bournemouth 40 29 9 13 7 44 46 -2

10. Fulham 40 29 12 4 13 40 43 -3

11. Sunderland 40 29 10 10 9 30 34 -4

12. Newcastle 39 29 11 6 12 42 43 -1

13. Brighton 37 29 9 10 10 38 36 2

14. Crystal Palace 35 28 9 8 11 30 34 -4

15. Leeds 31 29 7 10 12 37 48 -11

16. Tottenham 29 28 7 8 13 38 43 -5

17. Nottingham 28 29 7 7 15 28 43 -15

18. West Ham 28 29 7 7 15 35 54 -19

19. Burnley 19 29 4 7 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30

AFP
Conforme a
The Trust Project