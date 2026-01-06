Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Martes:
West Ham 1 Murillo (13 en contra)
Nottingham 2 Anderson (55), Gibbs-White (89 de penal)
- Miércoles:
(19h30 GMT) AFC Bournemouth
Tottenham
Brentford
Sunderland
Everton
Wolverhampton
Fulham
Chelsea
Crystal Palace
Aston Villa
Manchester City
Brighton
(20h15 GMT) Newcastle
Leeds
Burnley
Manchester United
- Jueves:
(20h00 GMT) Arsenal
Liverpool
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26
2. Manchester City 42 20 13 3 4 44 18 26
3. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9
4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4
5. Chelsea 31 20 8 7 5 33 22 11
6. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4
7. Brentford 30 20 9 3 8 32 28 4
8. Sunderland 30 20 7 9 4 21 19 2
9. Newcastle 29 20 8 5 7 28 24 4
10. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3
11. Fulham 28 20 8 4 8 28 29 -1
12. Everton 28 20 8 4 8 22 24 -2
13. Tottenham 27 20 7 6 7 28 24 4
14. Crystal Palace 27 20 7 6 7 22 23 -1
15. AFC Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7
16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7
17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13
18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21
19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19
20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26