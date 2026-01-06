Resultados y clasificación de la Premier League

LA NACION

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Martes:

West Ham 1 Murillo (13 en contra)

Nottingham 2 Anderson (55), Gibbs-White (89 de penal)

- Miércoles:

(19h30 GMT) AFC Bournemouth

Tottenham

Brentford

Sunderland

Everton

Wolverhampton

Fulham

Chelsea

Crystal Palace

Aston Villa

Manchester City

Brighton

(20h15 GMT) Newcastle

Leeds

Burnley

Manchester United

- Jueves:

(20h00 GMT) Arsenal

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Manchester City 42 20 13 3 4 44 18 26

3. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9

4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4

5. Chelsea 31 20 8 7 5 33 22 11

6. Manchester United 31 20 8 7 5 34 30 4

7. Brentford 30 20 9 3 8 32 28 4

8. Sunderland 30 20 7 9 4 21 19 2

9. Newcastle 29 20 8 5 7 28 24 4

10. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3

11. Fulham 28 20 8 4 8 28 29 -1

12. Everton 28 20 8 4 8 22 24 -2

13. Tottenham 27 20 7 6 7 28 24 4

14. Crystal Palace 27 20 7 6 7 22 23 -1

15. AFC Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7

16. Leeds 22 20 5 7 8 26 33 -7

17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13

18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21

19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19

20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26

