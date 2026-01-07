LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol inglés y tabla de clasificación:

- Martes:

West Ham 1 Murillo (13 en contra)

Nottingham 2 Domínguez (55), Gibbs-White (89 de penal)

- Miércoles:

AFC Bournemouth 3 Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5)

Tottenham 2 Tel (5), Palhinha (78)

Brentford 3 Thiago (30, 65), Yarmolyuk (73)

Sunderland 0

Everton 1 Keane (17)

Wolverhampton 1 Mané (69)

Fulham 2 Jiménez (55), Wilson (81)

Chelsea 1 Delap (72)

Crystal Palace 0

Aston Villa 0

Manchester City 1 Haaland (41 de penal)

Brighton 1 Mitoma (60)

Newcastle 4 Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Guimaraes (90+1 de penal)

Leeds 3 Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 de penal)

Burnley 2 Heaven (13 en contra), Anthony (66)

Manchester United 2 Sesko (50, 60)

- Jueves:

(20h00 GMT) Arsenal

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26

2. Manchester City 43 21 13 4 4 45 19 26

3. Aston Villa 43 21 13 4 4 33 24 9

4. Liverpool 34 20 10 4 6 32 28 4

5. Brentford 33 21 10 3 8 35 28 7

6. Newcastle 32 21 9 5 7 32 27 5

7. Manchester United 32 21 8 8 5 36 32 4

8. Chelsea 31 21 8 7 6 34 24 10

9. Fulham 31 21 9 4 8 30 30 0

10. Sunderland 30 21 7 9 5 21 22 -1

11. Brighton 29 21 7 8 6 31 28 3

12. Everton 29 21 8 5 8 23 25 -2

13. Crystal Palace 28 21 7 7 7 22 23 -1

14. Tottenham 27 21 7 6 8 30 27 3

15. AFC Bournemouth 26 21 6 8 7 34 40 -6

16. Leeds 22 21 5 7 9 29 37 -8

17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13

18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21

19. Burnley 13 21 3 4 14 22 41 -19

20. Wolverhampton 7 21 1 4 16 15 41 -26

