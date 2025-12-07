Resultados y clasificación de la Premier League

LA NACION

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Aston Villa 2 Cash (36), Buendia (90+5)

Arsenal 1 Trossard (52)

AFC Bournemouth 0

Chelsea 0

Manchester City 3 Dias (31), Gvardiol (35), Foden (65)

Sunderland 0

Everton 3 Milenkovic (2 en contra), Barry (45+3), Dewsbury-Hall (80)

Nottingham 0

Newcastle 2 Guimaraes (31), Gordon (45+8 de penal)

Burnley 1 Flemming (90+4 de penal)

Tottenham 2 Richarlison (25), Simons (43)

Brentford 0

Leeds 3 Calvert-Lewin (73 de penal), Stach (75), Tanaka (90+6)

Liverpool 3 Ekitike (48, 50), Szoboszlai (80)

- Domingo:

Brighton 1 Rutter (90+1)

West Ham 1 Bowen (73)

Fulham 1 Wilson (38)

Crystal Palace 2 Nketiah (20), Guéhi (87)

- Lunes:

Wolverhampton

Manchester United

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19

2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19

3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7

4. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8

5. Chelsea 25 15 7 4 4 25 15 10

6. Everton 24 15 7 3 5 18 17 1

7. Brighton 23 15 6 5 4 25 21 4

8. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1

9. Liverpool 23 15 7 2 6 24 24 0

10. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7

11. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2

12. Manchester United 22 14 6 4 4 22 21 1

13. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3

14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3

15. Fulham 17 15 5 2 8 20 24 -4

16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10

17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11

18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12

19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14

20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22

