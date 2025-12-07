Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Aston Villa 2 Cash (36), Buendia (90+5)
Arsenal 1 Trossard (52)
AFC Bournemouth 0
Chelsea 0
Manchester City 3 Dias (31), Gvardiol (35), Foden (65)
Sunderland 0
Everton 3 Milenkovic (2 en contra), Barry (45+3), Dewsbury-Hall (80)
Nottingham 0
Newcastle 2 Guimaraes (31), Gordon (45+8 de penal)
Burnley 1 Flemming (90+4 de penal)
Tottenham 2 Richarlison (25), Simons (43)
Brentford 0
Leeds 3 Calvert-Lewin (73 de penal), Stach (75), Tanaka (90+6)
Liverpool 3 Ekitike (48, 50), Szoboszlai (80)
- Domingo:
Brighton 1 Rutter (90+1)
West Ham 1 Bowen (73)
Fulham 1 Wilson (38)
Crystal Palace 2 Nketiah (20), Guéhi (87)
- Lunes:
Wolverhampton
Manchester United
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19
2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19
3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7
4. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8
5. Chelsea 25 15 7 4 4 25 15 10
6. Everton 24 15 7 3 5 18 17 1
7. Brighton 23 15 6 5 4 25 21 4
8. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1
9. Liverpool 23 15 7 2 6 24 24 0
10. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7
11. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2
12. Manchester United 22 14 6 4 4 22 21 1
13. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3
14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3
15. Fulham 17 15 5 2 8 20 24 -4
16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10
17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11
18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12
19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14
20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22
