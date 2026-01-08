Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Martes:
West Ham 1 Murillo (13 en contra)
Nottingham 2 Domínguez (55), Gibbs-White (89 de penal)
- Miércoles:
AFC Bournemouth 3 Barbosa (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5)
Tottenham 2 Tel (5), Palhinha (78)
Brentford 3 Thiago (30, 65), Yarmolyuk (73)
Sunderland 0
Everton 1 Keane (17)
Wolverhampton 1 Mané (69)
Fulham 2 Jiménez (55), Wilson (81)
Chelsea 1 Delap (72)
Crystal Palace 0
Aston Villa 0
Manchester City 1 Haland (41 de penal)
Brighton 1 Mitoma (60)
Newcastle 4 Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Guimaraes (90+1 de penal)
Leeds 3 Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 de penal)
Burnley 2 Heaven (13 en contra), Anthony (66)
Manchester United 2 Sesko (50, 60)
- Jueves:
Arsenal 0
Liverpool 0
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 49 21 15 4 2 40 14 26
2. Manchester City 43 21 13 4 4 45 19 26
3. Aston Villa 43 21 13 4 4 33 24 9
4. Liverpool 35 21 10 5 6 32 28 4
5. Brentford 33 21 10 3 8 35 28 7
6. Newcastle 32 21 9 5 7 32 27 5
7. Manchester United 32 21 8 8 5 36 32 4
8. Chelsea 31 21 8 7 6 34 24 10
9. Fulham 31 21 9 4 8 30 30 0
10. Sunderland 30 21 7 9 5 21 22 -1
11. Brighton 29 21 7 8 6 31 28 3
12. Everton 29 21 8 5 8 23 25 -2
13. Crystal Palace 28 21 7 7 7 22 23 -1
14. Tottenham 27 21 7 6 8 30 27 3
15. AFC Bournemouth 26 21 6 8 7 34 40 -6
16. Leeds 22 21 5 7 9 29 37 -8
17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13
18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21
19. Burnley 13 21 3 4 14 22 41 -19
20. Wolverhampton 7 21 1 4 16 15 41 -26
