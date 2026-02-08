LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés y...

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la Premier LeagueAnthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés y tabla de clasificación:

Viernes, 6 de febrero

Leeds - Nottingham 3 - 1

Sábado, 7 de febrero

Manchester United - Tottenham 2 - 0

Arsenal - Sunderland 3 - 0

Burnley - West Ham 0 - 2

Wolverhampton - Chelsea 1 - 3

Fulham - Everton 1 - 2

AFC Bournemouth - Aston Villa 1 - 1

Newcastle - Brentford 2 - 3

Domingo, 8 de febrero

Brighton - Crystal Palace 0 - 1

Liverpool - Manchester City 1 - 2

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32

2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27

3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9

4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10

5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17

6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5

7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5

8. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0

9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2

10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2

11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3

12. Newcastle 33 25 9 6 10 35 36 -1

13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3

14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1

15. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0

16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9

17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13

18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17

19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24

20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32

AFP
Conforme a
The Trust Project