Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol inglés y tabla de clasificación:
Viernes, 6 de febrero
Leeds - Nottingham 3 - 1
Sábado, 7 de febrero
Manchester United - Tottenham 2 - 0
Arsenal - Sunderland 3 - 0
Burnley - West Ham 0 - 2
Wolverhampton - Chelsea 1 - 3
Fulham - Everton 1 - 2
AFC Bournemouth - Aston Villa 1 - 1
Newcastle - Brentford 2 - 3
Domingo, 8 de febrero
Brighton - Crystal Palace 0 - 1
Liverpool - Manchester City 1 - 2
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32
2. Manchester City 50 25 15 5 5 51 24 27
3. Aston Villa 47 25 14 5 6 36 27 9
4. Manchester United 44 25 12 8 5 46 36 10
5. Chelsea 43 25 12 7 6 45 28 17
6. Liverpool 39 25 11 6 8 40 35 5
7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5
8. Everton 37 25 10 7 8 28 28 0
9. Sunderland 36 25 9 9 7 27 29 -2
10. Fulham 34 25 10 4 11 35 37 -2
11. AFC Bournemouth 34 25 8 10 7 41 44 -3
12. Newcastle 33 25 9 6 10 35 36 -1
13. Crystal Palace 32 25 8 8 9 26 29 -3
14. Brighton 31 25 7 10 8 34 33 1
15. Tottenham 29 25 7 8 10 35 35 0
16. Leeds 29 25 7 8 10 34 43 -9
17. Nottingham 26 25 7 5 13 25 38 -13
18. West Ham 23 25 6 5 14 31 48 -17
19. Burnley 15 25 3 6 16 25 49 -24
20. Wolverhampton 8 25 1 5 19 16 48 -32