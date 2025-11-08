Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Tottenham 2 Tel (84), Richarlison (90+1)
Manchester United 2 Mbeumo (32), De Ligt (90+6)
West Ham 3 Wilson (44), Soucek (77), Walker-Peters (87)
Burnley 2 Flemming (35), Cullen (90+7)
Everton 2 Gueye (45+4), Keane (81)
Fulham 0
(17:30 GMT) Sunderland
Arsenal
(20:00 GMT) Chelsea
Wolverhampton
- Domingo:
Crystal Palace
Brighton
Nottingham
Leeds
Aston Villa
AFC Bournemouth
Brentford
Newcastle
Manchester City
Liverpool
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15
2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12
3. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9
4. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4
5. Sunderland 18 10 5 3 2 12 8 4
6. AFC Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3
7. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1
8. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7
9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5
10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2
11. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1
12. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1
13. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2
14. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1
15. Fulham 11 11 3 2 6 12 16 -4
16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8
17. Burnley 10 11 3 1 7 14 22 -8
18. West Ham 10 11 3 1 7 13 23 -10
19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12
20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15
bds/pm
- 1
Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
- 2
Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 4
Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora