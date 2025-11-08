Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Tottenham 2 Tel (84), Richarlison (90+1)

Manchester United 2 Mbeumo (32), De Ligt (90+6)

West Ham 3 Wilson (44), Soucek (77), Walker-Peters (87)

Burnley 2 Flemming (35), Cullen (90+7)

Everton 2 Gueye (45+4), Keane (81)

Fulham 0

(17:30 GMT) Sunderland

Arsenal

(20:00 GMT) Chelsea

Wolverhampton

- Domingo:

Crystal Palace

Brighton

Nottingham

Leeds

Aston Villa

AFC Bournemouth

Brentford

Newcastle

Manchester City

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12

3. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

4. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

5. Sunderland 18 10 5 3 2 12 8 4

6. AFC Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3

7. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

8. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7

9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

11. Everton 15 11 4 3 4 12 13 -1

12. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1

13. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

14. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1

15. Fulham 11 11 3 2 6 12 16 -4

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 11 3 1 7 14 22 -8

18. West Ham 10 11 3 1 7 13 23 -10

19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

bds/pm