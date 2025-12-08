LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la Premier LeagueAnthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Aston Villa 2 Cash (36), Buendia (90+5)

Arsenal 1 Trossard (52)

AFC Bournemouth 0

Chelsea 0

Manchester City 3 Dias (31), Gvardiol (35), Foden (65)

Sunderland 0

Everton 3 Milenkovic (2 en contra), Barry (45+3), Dewsbury-Hall (80)

Nottingham 0

Newcastle 2 Guimaraes (31), Gordon (45+8 de penal)

Burnley 1 Flemming (90+4 de penal)

Tottenham 2 Richarlison (25), Simons (43)

Brentford 0

Leeds 3 Calvert-Lewin (73 de penal), Stach (75), Tanaka (90+6)

Liverpool 3 Ekitike (48, 50), Szoboszlai (80)

- Domingo:

Brighton 1 Rutter (90+1)

West Ham 1 Bowen (73)

Fulham 1 Wilson (38)

Crystal Palace 2 Nketiah (20), Guéhi (87)

- Lunes:

Wolverhampton 1 Bellegarde (45+2)

Manchester United 4 Fernandes (25, 82 de penal), Mbeumo (51), Mount (62)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19

2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19

3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7

4. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8

5. Chelsea 25 15 7 4 4 25 15 10

6. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4

7. Everton 24 15 7 3 5 18 17 1

8. Brighton 23 15 6 5 4 25 21 4

9. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1

10. Liverpool 23 15 7 2 6 24 24 0

11. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7

12. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2

13. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3

14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3

15. Fulham 17 15 5 2 8 20 24 -4

16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10

17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11

18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12

19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14

20. Wolverhampton 2 15 0 2 13 8 33 -25

./bds/pm

LA NACION
Más leídas
  1. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    1

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  2. Rige una alerta naranja por tormentas para este lunes y la máxima no superará los 30 grados
    2

    Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectadas

  3. Los países de la Unión Europea aprueban el endurecimiento de su política migratoria
    3

    Los países de la UE aprueban el endurecimiento de su política migratoria

  4. Por qué la nafta sube por encima de la inflación mientras baja el precio del petróleo
    4

    El barril de petróleo cayó, pero la nafta subió: las razones detrás del nuevo escenario del mercado de combustibles

Cargando banners ...