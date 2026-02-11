Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
Martes, 10 de febrero
Tottenham - Newcastle 1 - 2
Chelsea - Leeds 2 - 2
Everton - AFC Bournemouth 1 - 2
West Ham - Manchester United 1 - 1
Miércoles, 11 de febrero
Nottingham - Wolverhampton 0 - 0
Aston Villa - Brighton 1 - 0
Manchester City - Fulham 3 - 0
Crystal Palace - Burnley 2 - 3
Sunderland - Liverpool 0 - 1
Jueves, 12 de febrero (en hora GMT)
(20h00) Brentford - Arsenal
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 56 25 17 5 3 49 17 32
2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30
3. Aston Villa 50 26 15 5 6 37 27 10
4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10
5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17
6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6
7. Brentford 39 25 12 3 10 39 34 5
8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1
9. AFC Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2
10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0
11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3
12. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5
13. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4
14. Brighton 31 26 7 10 9 34 34 0
15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9
16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1
17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13
18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17
19. Burnley 18 26 4 6 16 28 51 -23
20. Wolverhampton 9 26 1 6 19 16 48 -32