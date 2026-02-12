Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 26ª jornada de la Premier League y tabla de posiciones:
- Martes:
Tottenham Hotspur 1 Gray (64)
Newcastle United 2 Thiaw (45+5), Ramsey (68)
Chelsea 2 Pedro (24), Palmer (58, de penal)
Leeds 2 Nmecha (67, de penal), Okafor (73)
Everton 1 Ndiaye (42, de penal)
AFC Bournemouth 2 Vitor (61), Adli (64)
West Ham 1 Soucek (50)
Manchester United 1 Sesko (90+6)
- Miércoles:
Nottingham 0
Wolverhampton 0
Aston Villa 1 Hinshelwood (86, en contra)
Brighton 0
Manchester City 3 Semenyo (24), O'Reilly (30), Haland (39)
Fulham 0
Crystal Palace 2 Strand Larsen (17, 33)
Burnley 3 Mejbri (40), Anthony (44), Jefferson Lerma (45+2, en contra)
Sunderland 0
Liverpool 1 Virgil van Dijk (61)
- Jueves:
Brentford 1 Lewis-Potter (71)
Arsenal 1 Madueke (61)
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Arsenal 57 26 17 6 3 50 18 32
2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30
3. Aston Villa 50 26 15 5 6 37 27 10
4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10
5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17
6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6
7. Brentford 40 26 12 4 10 40 35 5
8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1
9. AFC Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2
10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0
11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3
12. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5
13. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4
14. Brighton 31 26 7 10 9 34 34 0
15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9
16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1
17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13
18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17
19. Burnley 18 26 4 6 16 28 51 -23
20. Wolverhampton 9 26 1 6 19 16 48 -32