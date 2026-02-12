LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 26ª jornada de la Premier League y tabla de posiciones:

- Martes:

Tottenham Hotspur 1 Gray (64)

Newcastle United 2 Thiaw (45+5), Ramsey (68)

Chelsea 2 Pedro (24), Palmer (58, de penal)

Leeds 2 Nmecha (67, de penal), Okafor (73)

Everton 1 Ndiaye (42, de penal)

AFC Bournemouth 2 Vitor (61), Adli (64)

West Ham 1 Soucek (50)

Manchester United 1 Sesko (90+6)

- Miércoles:

Nottingham 0

Wolverhampton 0

Aston Villa 1 Hinshelwood (86, en contra)

Brighton 0

Manchester City 3 Semenyo (24), O'Reilly (30), Haland (39)

Fulham 0

Crystal Palace 2 Strand Larsen (17, 33)

Burnley 3 Mejbri (40), Anthony (44), Jefferson Lerma (45+2, en contra)

Sunderland 0

Liverpool 1 Virgil van Dijk (61)

- Jueves:

Brentford 1 Lewis-Potter (71)

Arsenal 1 Madueke (61)

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Arsenal 57 26 17 6 3 50 18 32

2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30

3. Aston Villa 50 26 15 5 6 37 27 10

4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10

5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17

6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6

7. Brentford 40 26 12 4 10 40 35 5

8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1

9. AFC Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2

10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0

11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5

13. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4

14. Brighton 31 26 7 10 9 34 34 0

15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9

16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1

17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13

18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17

19. Burnley 18 26 4 6 16 28 51 -23

20. Wolverhampton 9 26 1 6 19 16 48 -32

