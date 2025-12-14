Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato inglés y...
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato inglés y tabla de clasificación:
- Sábado:
Chelsea 2 Palmer (21), Gusto (45)
Everton 0
Liverpool 2 Ekitike (1, 60)
Brighton 0
Burnley 2 Ugochukwu (21), Sonne (86)
Fulham 3 Smith-Rowe (9), Bassey (31), Wilson (58)
Arsenal 2 Johnstone (70 en contra), Mosquera (90+4 en contra)
Wolverhampton 1 Emmanuel Arokodare (90)
- Domingo:
Crystal Palace 0
Manchester City 3 Haland (41, 89 de penal), Foden (69)
West Ham 2 Fernandes (1), Bowen (24)
Aston Villa 3 Mavropanos (9 en contra), Rogers (50, 79)
Nottingham 3 Hudson-Odoi (28, 50), Sangaré (79)
Tottenham 0
Sunderland 1 Woltemade (46 en contra)
Newcastle 0
Brentford 1 Henderson (70)
Leeds 1 Calvert-Lewin (82)
- Lunes:
Manchester United
AFC Bournemouth
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20
2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22
3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8
4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12
5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5
6. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2
7. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2
8. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4
9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1
10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2
11. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4
12. Newcastle 22 16 6 4 6 21 20 1
13. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3
14. Brentford 20 16 6 2 8 22 25 -3
15. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3
16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8
17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10
18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13
19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15
20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26
