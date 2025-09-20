Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Liverpool 2 Gravenberch (10), Ekitike (29)
Everton 1 Gueye (58)
(14h00 GMT) Burnley
Nottingham
Brighton
Tottenham
West Ham
Crystal Palace
Wolverhampton
Leeds
(16h30 GMT) Manchester United
Chelsea
(19h00 GMT) Fulham
Brentford
- Domingo:
(13h00 GMT) AFC Bournemouth
Newcastle
Sunderland
Aston Villa
(15h30 GMT) Arsenal
Manchester City
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6
2. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8
3. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7
4. AFC Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1
5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6
6. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2
7. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1
8. Manchester City 6 4 2 0 2 8 4 4
9. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3
10. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0
11. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1
12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2
13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2
14. Manchester United 4 4 1 1 2 4 7 -3
15. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4
16. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5
17. Burnley 3 4 1 0 3 4 7 -3
18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7
19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4
20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7
