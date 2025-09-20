LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados y clasificación de la Premier LeagueOLI SCARFF - AFP

```html

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Liverpool 2 Gravenberch (10), Ekitike (29)

Everton 1 Gueye (58)

(14h00 GMT) Burnley

Nottingham

Brighton

Tottenham

West Ham

Crystal Palace

Wolverhampton

Leeds

(16h30 GMT) Manchester United

Chelsea

(19h00 GMT) Fulham

Brentford

- Domingo:

(13h00 GMT) AFC Bournemouth

Newcastle

Sunderland

Aston Villa

(15h30 GMT) Arsenal

Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6

2. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

3. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7

4. AFC Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1

5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2

7. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

8. Manchester City 6 4 2 0 2 8 4 4

9. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3

10. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0

11. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1

12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2

13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2

14. Manchester United 4 4 1 1 2 4 7 -3

15. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4

16. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5

17. Burnley 3 4 1 0 3 4 7 -3

18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7

19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4

20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7

bds/pm

```

LA NACION
Más leídas
  1. El audio del VAR reveló el error en la expulsión de Plata y Flamengo emitió un comunicado lapidario contra el árbitro
    1

    El audio del VAR confirmó el error del árbitro en la expulsión de Gonzalo Plata y Flamengo apelará ante la Conmebol

  2. Fin a la luna de miel de León XIV: surgen los reclamos, las presiones y las críticas de progresistas y conservadores
    2

    Fin a la luna de miel de León XIV: surgen los reclamos, las presiones y las críticas de progresistas y conservadores

  3. Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual
    3

    Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual, según la IA

  4. Los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
    4

    El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses

Cargando banners ...