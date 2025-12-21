LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados y clasificación de la Premier LeagueOLI SCARFF - AFP

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Newcastle 2 Woltemade (4, 20)

Chelsea 2 James (49), Joao Pedro (66)

Bournemouth 1 Semenyo (67)

Burnley 1 Broja (90)

Manchester City 3 Haaland (5, 69), Reijnders (38)

West Ham 0

Wolverhampton 0

Brentford 2 Lewis-Potter (63, 83)

Brighton 0

Sunderland 0

Tottenham 1 Richarlison (83)

Liverpool 2 Isak (56), Ekitiké (66)

Everton 0

Arsenal 1 Gyökeres (27 de penal)

Leeds 4 Calvert-Lewin (38, 45+4), Ampadu (60), Stach (90+11)

Crystal Palace 1 Devenny (90+2 de penal)

- Domingo:

Aston Villa 2 Rogers (45, 57)

Manchester United 1 Cunha (45+3)

- Lunes:

(20h00 GMT) Fulham

Nottingham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21

2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25

3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9

4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12

5. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3

6. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2

7. Manchester United 26 17 7 5 5 31 28 3

8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2

9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2

10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2

11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1

12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1

13. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3

14. Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3

15. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3

16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7

17. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8

18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16

19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...