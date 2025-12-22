Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Newcastle 2 Woltemade (4, 20)
Chelsea 2 James (49), Joao Pedro (66)
Bournemouth 1 Semenyo (67)
Burnley 1 Broja (90)
Manchester City 3 Haaland (5, 69), Reijnders (38)
West Ham 0
Wolverhampton 0
Brentford 2 Lewis-Potter (63, 83)
Brighton 0
Sunderland 0
Tottenham 1 Richarlison (83)
Liverpool 2 Isak (56), Ekitiké (66)
Everton 0
Arsenal 1 Gyökeres (27 de penal)
Leeds 4 Calvert-Lewin (38, 45+4), Ampadu (60), Stach (90+11)
Crystal Palace 1 Devenny (90+2 de penal)
- Domingo:
Aston Villa 2 Rogers (45, 57)
Manchester United 1 Cunha (45+3)
- Lunes:
Fulham 1 Raúl Jiménez (45+5, de penal)
Nottingham Forest 0
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21
2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25
3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9
4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12
5. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3
6. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2
7. Manchester United 26 17 7 5 5 31 28 3
8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2
9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2
10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2
11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1
12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1
13. Fulham 23 17 7 2 8 24 26 -2
14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3
15. Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3
16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7
17. Nottingham Forest 18 17 5 3 9 17 26 -9
18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16
19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15
20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28