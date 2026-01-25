Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
West Ham 3 Summerville (14), Bowen (28 penal), Fernandes (43)
Sunderland 1 Brobbey (66)
Burnley 2 Tuanzebe (45), Foster (76)
Tottenham 2 van de Ven (38), Romero (90)
Fulham 2 Chukwueze (72), Wilson (90+2)
Brighton 1 Ayari (28)
Manchester City 2 Marmoush (6), Semenyo (45+2)
Wolverhampton 0
Bournemouth 3 Evanilson (26), Raúl Jiménez (33), Adli (90+5)
Liverpool 2 van Dijk (45), Szoboszlai (80)
- Domingo:
Newcastle 0
Aston Villa 2 Buendía (19), Watkins (88)
Brentford 0
Nottingham 2 Igor Jesus (12), Awoniyi (79)
Crystal Palace 1 Richards (88)
Chelsea 3 Estêvão (34), Joao Pedro (50), Enzo Fernández (64 penal)
Arsenal 2 Lisandro Martínez (29 en contra), Merino (84)
Manchester United 3 Mbeumo (37), Dorgu (50), Cunha (87)
- Lunes:
(20:00 GMT) Everton
Leeds
Clasificación: Pts J G N P bp bc dif
1. Arsenal 50 23 15 5 3 42 17 25
2. Manchester City 46 23 14 4 5 47 21 26
3. Aston Villa 46 23 14 4 5 35 25 10
4. Manchester United 38 23 10 8 5 41 34 7
5. Chelsea 37 23 10 7 6 39 25 14
6. Liverpool 36 23 10 6 7 35 32 3
7. Fulham 34 23 10 4 9 32 32 0
8. Brentford 33 23 10 3 10 35 32 3
9. Newcastle 33 23 9 6 8 32 29 3
10. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2
11. Everton 32 22 9 5 8 24 25 -1
12. Brighton 30 23 7 9 7 33 31 2
13. Bournemouth 30 23 7 9 7 38 43 -5
14. Tottenham 28 23 7 7 9 33 31 2
15. Crystal Palace 28 23 7 7 9 24 28 -4
16. Leeds 25 22 6 7 9 30 37 -7
17. Nottingham 25 23 7 4 12 23 34 -11
18. West Ham 20 23 5 5 13 27 45 -18
19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19
20. Wolverhampton 8 23 1 5 17 15 43 -28