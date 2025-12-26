Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Manchester United 1 Dorgu (24)
Newcastle 0
- Sábado:
Nottingham
Manchester City
West Ham
Fulham
Liverpool
Wolverhampton
Arsenal
Brighton
Burnley
Everton
Brentford
AFC Bournemouth
Chelsea
Aston Villa
- Domingo:
Sunderland
Leeds
Crystal Palace
Tottenham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21
2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25
3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9
4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12
5. Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 4
6. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3
7. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2
8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2
9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2
10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2
11. Newcastle 23 18 6 5 7 23 23 0
12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1
13. Fulham 23 17 7 2 8 24 26 -2
14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3
15. AFC Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3
16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7
17. Nottingham 18 17 5 3 9 17 26 -9
18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16
19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15
20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28