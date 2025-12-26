Resultados y clasificación de la Premier League

LA NACION

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

OLI SCARFF - AFP

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Manchester United 1 Dorgu (24)

Newcastle 0

- Sábado:

Nottingham

Manchester City

West Ham

Fulham

Liverpool

Wolverhampton

Arsenal

Brighton

Burnley

Everton

Brentford

AFC Bournemouth

Chelsea

Aston Villa

- Domingo:

Sunderland

Leeds

Crystal Palace

Tottenham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21

2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25

3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9

4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12

5. Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 4

6. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3

7. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2

8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2

9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2

10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2

11. Newcastle 23 18 6 5 7 23 23 0

12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1

13. Fulham 23 17 7 2 8 24 26 -2

14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3

15. AFC Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3

16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7

17. Nottingham 18 17 5 3 9 17 26 -9

18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16

19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28

