Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Manchester United 1 Dorgu (24)

Newcastle 0

- Sábado:

Nottingham 1 Hutchinson (54)

Manchester City 2 Reijnders (48), Cherki (83)

West Ham 0

Fulham 1 Raúl Jiménez (85)

Liverpool 2 Gravenberch (41), Wirtz (42)

Wolverhampton 1 Bueno (51)

Arsenal 2 Ødegaard (14), Rutter (52 en contra)

Brighton 1 Gómez (64)

Burnley 0

Everton 0

Brentford 4 Schade (7, 51, 90+6), Petrovic (39 en contra)

Bournemouth 1 Semenyo (75)

Chelsea 1 João Pedro (37)

Aston Villa 2 Watkins (63, 84)

- Domingo:

(14h00 GMT) Sunderland

Leeds

(16h30 GMT) Crystal Palace

Tottenham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 42 18 13 3 2 33 11 22

2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26

3. Aston Villa 39 18 12 3 3 29 19 10

4. Liverpool 32 18 10 2 6 30 26 4

5. Chelsea 29 18 8 5 5 30 19 11

6. Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 4

7. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2

8. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2

9. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2

10. Fulham 26 18 8 2 8 25 26 -1

11. Everton 25 18 7 4 7 18 20 -2

12. Brighton 24 18 6 6 6 26 25 1

13. Newcastle 23 18 6 5 7 23 23 0

14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3

15. Bournemouth 22 18 5 7 6 27 33 -6

16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7

17. Nottingham 18 18 5 3 10 18 28 -10

18. West Ham 13 18 3 4 11 19 36 -17

19. Burnley 12 18 3 3 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 18 0 2 16 10 39 -29

AFP
