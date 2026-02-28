LA NACION

Resultados y clasificación de la Premier League

Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Wolverhampton 2 Joao Gomes (61), Ricardo Gomes (90+8)

Aston Villa 0

- Sábado:

Bournemouth 1 Barbosa (63)

Sunderland 1 Mayenda Dossou (18)

Newcastle 2 Ramsey (32), Murphy (82)

Everton 3 Branthwaite (19), Beto (34), Barry (83)

Burnley 3 Anthony (47), Kayode (45+3 en contra), Flemming (60)

Brentford 4 Damsgaard (9, 90+3), Igor Thiago (25), Schade (34)

Liverpool 5 Ekitiké (5), van Dijk (24), Mac Allister (43), Gakpo (70), Disasi (82 en contra)

West Ham 2 Soucek (49), Castellanos (75)

Leeds 0

Manchester City 1 Semenyo (45+2)

- Domingo:

(14h00 GMT) Fulham

Tottenham

Manchester United

Crystal Palace

Brighton

Nottingham

(16h30 GMT) Arsenal

Chelsea

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35

2. Manchester City 59 28 18 5 5 57 25 32

3. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8

4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11

5. Liverpool 48 28 14 6 8 47 37 10

6. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17

7. Brentford 43 28 13 4 11 44 40 4

8. Everton 40 28 11 7 10 32 33 -1

9. Bournemouth 39 28 9 12 7 44 46 -2

10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3

11. Sunderland 37 28 9 10 9 29 34 -5

12. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2

13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3

14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2

15. Leeds 31 28 7 10 11 37 47 -10

16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4

17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14

18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20

19. Burnley 19 28 4 7 17 32 56 -24

20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31

AFP
