Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Wolverhampton 2 Joao Gomes (61), Ricardo Gomes (90+8)
Aston Villa 0
- Sábado:
Bournemouth 1 Barbosa (63)
Sunderland 1 Mayenda Dossou (18)
Newcastle 2 Ramsey (32), Murphy (82)
Everton 3 Branthwaite (19), Beto (34), Barry (83)
Burnley 3 Anthony (47), Kayode (45+3 en contra), Flemming (60)
Brentford 4 Damsgaard (9, 90+3), Igor Thiago (25), Schade (34)
Liverpool 5 Ekitiké (5), van Dijk (24), Mac Allister (43), Gakpo (70), Disasi (82 en contra)
West Ham 2 Soucek (49), Castellanos (75)
Leeds 0
Manchester City 1 Semenyo (45+2)
- Domingo:
(14h00 GMT) Fulham
Tottenham
Manchester United
Crystal Palace
Brighton
Nottingham
(16h30 GMT) Arsenal
Chelsea
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35
2. Manchester City 59 28 18 5 5 57 25 32
3. Aston Villa 51 28 15 6 7 38 30 8
4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11
5. Liverpool 48 28 14 6 8 47 37 10
6. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17
7. Brentford 43 28 13 4 11 44 40 4
8. Everton 40 28 11 7 10 32 33 -1
9. Bournemouth 39 28 9 12 7 44 46 -2
10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3
11. Sunderland 37 28 9 10 9 29 34 -5
12. Newcastle 36 28 10 6 12 40 42 -2
13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3
14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2
15. Leeds 31 28 7 10 11 37 47 -10
16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4
17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14
18. West Ham 25 28 6 7 15 34 54 -20
19. Burnley 19 28 4 7 17 32 56 -24
20. Wolverhampton 13 29 2 7 20 20 51 -31