Resultados y clasificación de la Premier League
Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Manchester United 1 Dorgu (24)
Newcastle 0
- Sábado:
Nottingham 1 Hutchinson (54)
Manchester City 2 Reijnders (48), Cherki (83)
West Ham 0
Fulham 1 Raúl Jiménez (85)
Liverpool 2 Gravenberch (41), Wirtz (42)
Wolverhampton 1 Bueno (51)
Arsenal 2 Ødegaard (14), Rutter (52 en contra)
Brighton 1 Diego Gómez (64)
Burnley 0
Everton 0
Brentford 4 Schade (7, 51, 90+6), Petrovic (39 en contra)
Bournemouth 1 Semenyo (75)
Chelsea 1 Joao Pedro (37)
Aston Villa 2 Watkins (63, 84)
- Domingo:
Sunderland 1 Adingra (28)
Leeds 1 Calvert-Lewin (47)
Crystal Palace 0
Tottenham 1 Gray (42)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 42 18 13 3 2 33 11 22
2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26
3. Aston Villa 39 18 12 3 3 29 19 10
4. Liverpool 32 18 10 2 6 30 26 4
5. Chelsea 29 18 8 5 5 30 19 11
6. Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 4
7. Sunderland 28 18 7 7 4 20 18 2
8. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2
9. Crystal Palace 26 18 7 5 6 21 20 1
10. Fulham 26 18 8 2 8 25 26 -1
11. Tottenham 25 18 7 4 7 27 23 4
12. Everton 25 18 7 4 7 18 20 -2
13. Brighton 24 18 6 6 6 26 25 1
14. Newcastle 23 18 6 5 7 23 23 0
15. Bournemouth 22 18 5 7 6 27 33 -6
16. Leeds 20 18 5 5 8 25 32 -7
17. Nottingham 18 18 5 3 10 18 28 -10
18. West Ham 13 18 3 4 11 19 36 -17
19. Burnley 12 18 3 3 12 19 34 -15
20. Wolverhampton 2 18 0 2 16 10 39 -29