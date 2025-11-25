LA NACION

Resultados y clasificación de la quinta jornada de la Liga de Campeones

Resultados del martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Futbolista
Resultados y clasificación de la quinta jornada de la Liga de CampeonesFRANCK FIFE - AFP

Resultados del martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones europea y clasificación:

- Grupo único:

Borussia Dortmund (GER) - Villarreal (ESP) 4 - 0

Bodo/Glimt (NOR) - Juventus (ITA) 2 - 3

Nápoles (ITA) - Qarabag (AZE) 2 - 0

Marsella (FRA) - Newcastle (ENG) 2 - 1

Slavia Praga (CZE) - Athletic (ESP) 0 - 0

Galatasaray (TUR) - Union St-Gilloise (BEL) 0 - 1

Chelsea (ENG) - Barcelona (ESP) 3 - 0

Manchester City (ENG) - Bayer Leverkusen (GER) 0 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 14 3

2. Arsenal 12 4 4 0 0 11 0

3. Inter 12 4 4 0 0 11 1

4. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11

5. Chelsea 10 5 3 1 1 12 6

6. Manchester City 10 5 3 1 1 10 5

7. París SG 9 4 3 0 1 14 5

8. Newcastle 9 5 3 0 2 11 4

9. Real Madrid 9 4 3 0 1 8 2

10. Liverpool 9 4 3 0 1 9 4

11. Galatasaray 9 5 3 0 2 8 7

12. Tottenham 8 4 2 2 0 7 2

13. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10

14. Sporting de Lisboa 7 4 2 1 1 8 5

15. Barcelona 7 5 2 1 2 12 10

16. Qarabag 7 5 2 1 2 8 9

17. Atalanta 7 4 2 1 1 3 5

18. Nápoles 7 5 2 1 2 6 9

19. Marsella 6 5 2 0 3 8 6

20. Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 10 9

21. Juventus 6 5 1 3 1 10 10

22. Union St-Gilloise 6 5 2 0 3 5 12

23. PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 9 7

24. Mónaco 5 4 1 2 1 4 6

25. Pafos FC 5 4 1 2 1 2 5

26. FC Brujas 4 4 1 1 2 8 10

27. Eintracht Fráncfort 4 4 1 1 2 7 11

28. Athletic 4 5 1 1 3 4 9

29. Benfica 3 5 1 0 4 4 8

30. Slavia Praga 3 5 0 3 2 2 8

31. Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11

32. Olympiacos 2 4 0 2 2 2 9

33. FC Copenhague 1 4 0 1 3 4 12

34. Villarreal 1 5 0 1 4 2 10

35. Kairat Almaty 1 4 0 1 3 2 11

36. Ajax 0 5 0 0 5 1 16

bds/dam/

LA NACION
Más leídas
  1. Condenaron a un exfutbolista de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión
    1

    Condenaron a un exfutbolista de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión

  2. La cifra millonaria que cobró Jennifer Lopez por cantar en la boda india del año y la polémica por su vestuario
    2

    La cifra millonaria que cobró Jennifer Lopez por cantar en la boda india del año y la polémica por su vestuario

  3. El Vaticano reivindica la monogamia y publica un documento que cuestiona el avance del poliamor
    3

    El Vaticano reivindica la monogamia y publica un documento doctrinal que cuestiona el avance del poliamor

  4. La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano
    4

    La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano

Cargando banners ...