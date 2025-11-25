Resultados y clasificación de la quinta jornada de la Liga de Campeones
Resultados del martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones...
Resultados del martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones europea y clasificación:
- Grupo único:
Borussia Dortmund (GER) - Villarreal (ESP) 4 - 0
Bodo/Glimt (NOR) - Juventus (ITA) 2 - 3
Nápoles (ITA) - Qarabag (AZE) 2 - 0
Marsella (FRA) - Newcastle (ENG) 2 - 1
Slavia Praga (CZE) - Athletic (ESP) 0 - 0
Galatasaray (TUR) - Union St-Gilloise (BEL) 0 - 1
Chelsea (ENG) - Barcelona (ESP) 3 - 0
Manchester City (ENG) - Bayer Leverkusen (GER) 0 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 14 3
2. Arsenal 12 4 4 0 0 11 0
3. Inter 12 4 4 0 0 11 1
4. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11
5. Chelsea 10 5 3 1 1 12 6
6. Manchester City 10 5 3 1 1 10 5
7. París SG 9 4 3 0 1 14 5
8. Newcastle 9 5 3 0 2 11 4
9. Real Madrid 9 4 3 0 1 8 2
10. Liverpool 9 4 3 0 1 9 4
11. Galatasaray 9 5 3 0 2 8 7
12. Tottenham 8 4 2 2 0 7 2
13. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10
14. Sporting de Lisboa 7 4 2 1 1 8 5
15. Barcelona 7 5 2 1 2 12 10
16. Qarabag 7 5 2 1 2 8 9
17. Atalanta 7 4 2 1 1 3 5
18. Nápoles 7 5 2 1 2 6 9
19. Marsella 6 5 2 0 3 8 6
20. Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 10 9
21. Juventus 6 5 1 3 1 10 10
22. Union St-Gilloise 6 5 2 0 3 5 12
23. PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 9 7
24. Mónaco 5 4 1 2 1 4 6
25. Pafos FC 5 4 1 2 1 2 5
26. FC Brujas 4 4 1 1 2 8 10
27. Eintracht Fráncfort 4 4 1 1 2 7 11
28. Athletic 4 5 1 1 3 4 9
29. Benfica 3 5 1 0 4 4 8
30. Slavia Praga 3 5 0 3 2 2 8
31. Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11
32. Olympiacos 2 4 0 2 2 2 9
33. FC Copenhague 1 4 0 1 3 4 12
34. Villarreal 1 5 0 1 4 2 10
35. Kairat Almaty 1 4 0 1 3 2 11
36. Ajax 0 5 0 0 5 1 16
