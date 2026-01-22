Resultados y clasificación de la séptima jornada de la Europa League
Resultados y clasificación de la séptima jornada de la Europa League, que se disputó este jueves, y tabla de clasificación:
Fenerbahçe (TUR) 0
Aston Villa (ENG) 1 Sancho (25)
PAOK Salónica (GRE) 2 Zivkovic (67), Giakoumakis (86 de penal)
Betis (ESP) 0
Bolonia (ITA) 2 Dallinga (58), Rowe (72)
Celtic (SCO) Hatate (6), Trusty (40)
Brann (NOR) 3 Holm (19), Kornvig (68 de penal), Soltvedt (90+10 de penal)
Midtjylland (DEN) 3 Erlic (4, 70), Brumado (31)
Malmö (SWE) 0
Estrella Roja (SRB) 1 Kostov (16)
Feyenoord (NED) 3 Watanabe (5), Hadj Moussa (68), Borges (90)
Sturm Graz (AUT) 0
Viktoria Pilsen (CZE) 1 Cerv (6)
Oporto (POR) 1 Gul (90)
Friburgo (GER) 1 Matanovic (82)
Maccabi Tel Aviv (ISR) 0
Young Boys (SUI) 0
Lyon (FRA) 1 Maitland-Niles (45+1)
Celta de Vigo (ESP) 2 Swedberg (1), Starfelt (69)
Lille (FRA) 1 Giroud (86)
Niza (FRA) 3 Vanhoutte (10), Gouveaia (41, 59)
Go Ahead Eagles (NED) 1 Stokkers (68)
Dinamo Zagreb (CRO) 4 Bakrar (7), Beljo (11, 71), Kulenovic (90+3)
FCSB (ROM) 1 Birligea (42)
Ferencvaros (HUN) 1 Tusuf (62 de penal)
Panathinaikos (GRE) 1 Zaroury (86)
Salzburgo (AUT) 3 Alajbegovic (4, 12), Kratzig (35)
Basilea (SUI) 1 Agbonifo (56)
Utrecht (NED) 0
Genk (BEL) 2 El Ouahdi (54), Heymans (83 de penal)
Roma (ITA) 2 Pissilli (40, 90+3)
Stuttgart (GER) 0
Glasgow Rangers (SCO) 1 Diomandé (33)
Ludogorets (BUL) 0
Sporting de Braga (POR) 1 Yates (54 en contra)
Nottingham Forest (ENG) 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lyon (FRA) 18 7 6 0 1 14 3 11 Q
2. Aston Villa (ENG) 18 7 6 0 1 11 4 7 Q
3. Friburgo (GER) 17 7 5 2 0 10 3 7
4. Midtjylland (DEN) 16 7 5 1 1 16 8 8
5. Sporting Braga (POR) 16 7 5 1 1 11 5 6
6. Roma (ITA) 15 7 5 0 2 12 5 7
7. Ferencvaros (HUN) 15 7 4 3 0 12 7 5
8. Betis (ESP) 14 7 4 2 1 11 6 5
9. Oporto (POR) 14 7 4 2 1 10 6 4
10. Genk (BEL) 13 7 4 1 2 9 6 3
11. Estrella Roja (SRB) 13 7 4 1 2 6 5 1
12. PAOK Salónica (GRE) 12 7 3 3 1 15 10 5
13. Stuttgart (GER) 12 7 4 0 3 12 7 5
14. Celta Vigo (ESP) 12 7 4 0 3 14 10 4
15. Bolonia (ITA) 12 7 3 3 1 11 7 4
16. Nottingham Forest (ENG) 11 7 3 2 2 11 7 4
17. Viktoria Pilsen (CZE) 11 7 2 5 0 7 3 4
18. Fenerbahçe (TUR) 11 7 3 2 2 9 6 3
19. Panathinaikos (GRE) 11 7 3 2 2 10 8 2
20. Dinamo Zagreb (CRO) 10 7 3 1 3 12 14 -2
21. Lille (FRA) 9 7 3 0 4 11 9 2
22. Brann Bergen (NOR) 9 7 2 3 2 9 10 -1
23. Young Boys (SUI) 9 7 3 0 4 8 13 -5
24. Celtic (SCO) 8 7 2 2 3 9 13 -4
25. Ludogorets (BUL) 7 7 2 1 4 11 15 -4
26. Feyenoord (NED) 6 7 2 0 5 10 13 -3
27. Basilea (SUI) 6 7 2 0 5 9 12 -3
28. RB Salzburgo (AUT) 6 7 2 0 5 8 12 -4
29. FCSB (ROM) 6 7 2 0 5 8 15 -7
30. Go Ahead Eagles (NED) 6 7 2 0 5 6 14 -8
31. Glasgow Rangers (SCO) 4 7 1 1 5 4 11 -7
. Sturm Graz (AUT) 4 7 1 1 5 4 11 -7
33. Niza (FRA) 3 7 1 0 6 7 14 -7
34. FC Utrecht (NED) 1 7 0 1 6 3 11 -8
35. Malmö (SWE) 1 7 0 1 6 3 13 -10
36. Maccabi Tel Aviv (ISR) 1 7 0 1 6 2 19 -17
NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.