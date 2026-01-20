Resultados y clasificación de la séptima jornada de Liga de Campeones

Resultados y clasificación de la séptima jornada de la Liga de Campeones europea y tabla de clasificación:

- Martes:

Kairat Almaty (KAZ) 1 Sadybekov (90+2)

Brujas (BEL) 4 Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84)

Bodo/Glimt (NOR) 3 Hogh (22, 24), Hauge (58)

Manchester City (ENG) 1 Cherki (60)

Sporting de Lisboa (POR) 2 Luis Suárez (74, 90)

París SG (FRA) 1 Kvaratskhelia (79)

Tottenham (ENG) 2 Cuti Romero (14), Solanke (37)

Borussia Dortmund (GER) 0

Copenhague (DEN) 1 Larsson (72)

Nápoles (ITA) 1 McTominay (39)

Inter de Milán (ITA) 1 Sucic (18)

Arsenal (ENG) 3 Gabriel Jesús (10, 31), Gyökeres (84)

Villarreal (ESP) 1 Oluwaseyi (49)

Ajax (NED) 2 Gloukh (61), Edvardsen (90)

Real Madrid (ESP) 6 Mbappé (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 en contra), Vinícius Jr (63), Bellingham (80)

Mónaco (FRA) 1 Teze (72)

Olympiacos (GRE) 2 Costinha (2), Taremi (45+1)

Bayer Leverkusen (GER) 0

- Miércoles:

(17h45 GMT) Galatasaray - Atlético de Madrid

Qarabag - Eintracht Fráncfort

(20h00 GMT) Newcastle - PSV Eindhoven

Chelsea - Pafos

Juventus - Benfica

Bayern Múnich - Union St Gilloise

Slavia Praga - Barcelona

Atalanta - Athletic Bilbao

Marsella - Liverpool

Clasificación: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Arsenal (ENG) 21 7 7 0 0 20 2 18 CLASIFICADO

2. Real Madrid (ESP) 15 7 5 0 2 19 8 11

3. Bayern Múnich (GER) 15 6 5 0 1 18 7 11

4. Tottenham (ENG) 14 7 4 2 1 15 7 8

5. París SG (FRA) 13 7 4 1 2 20 10 10

6. Sporting Lisboa (POR) 13 7 4 1 2 14 9 5

7. Manchester City (ENG) 13 7 4 1 2 13 9 4

8. Atalanta (ITA) 13 6 4 1 1 8 6 2

----------------------------------------

9. Inter Milán (ITA) 12 7 4 0 3 13 7 6

10. Atlético Madrid (ESP) 12 6 4 0 2 15 12 3

11. Liverpool (ENG) 12 6 4 0 2 11 8 3

12. Borussia Dortmund (GER) 11 7 3 2 2 19 15 4

13. Newcastle (ENG) 10 6 3 1 2 13 6 7

14. Chelsea (ENG) 10 6 3 1 2 13 8 5

15. FC Barcelona (ESP) 10 6 3 1 2 14 11 3

16. Marsella (FRA) 9 6 3 0 3 11 8 3

17. Juventus (ITA) 9 6 2 3 1 12 10 2

18. Galatasaray (TUR) 9 6 3 0 3 8 8 0

19. Bayer Leverkusen (GER) 9 7 2 3 2 10 14 -4

20. Mónaco (FRA) 9 7 2 3 2 8 14 -6

21. PSV Eindhoven (NED) 8 6 2 2 2 15 11 4

22. Olympiakos (GRE) 8 7 2 2 3 8 13 -5

23. Nápoles (ITA) 8 7 2 2 3 7 12 -5

24. FC Copenhague (DEN) 8 7 2 2 3 11 17 -6

---------------------------------------------

25. Qarabag (AZE) 7 6 2 1 3 10 13 -3

26. Brujas (BEL) 7 7 2 1 4 12 17 -5

27. Bodo/Glimt (NOR) 6 7 1 3 3 12 14 -2

28. Benfica (POR) 6 6 2 0 4 6 8 -2

29. Pafos FC (CYP) 6 6 1 3 2 4 9 -5

30. Union St-Gilloise (BEL) 6 6 2 0 4 7 15 -8

31. Ajax Ámsterdam (NED) 6 7 2 0 5 7 19 -12

32. Athletic (ESP) 5 6 1 2 3 4 9 -5

33. Eintracht Fráncfort (GER) 4 6 1 1 4 8 16 -8

34. Slavia Praga (CZE) 3 6 0 3 3 2 11 -9

35. Villarreal (ESP) 1 7 0 1 6 5 15 -10

36. Kairat Almaty (KAZ) 1 7 0 1 6 5 19 -14

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.