Resultados y clasificación de la séptima jornada de Liga de Campeones

Resultados y clasificación de la séptima jornada de la Liga de Campeones europea y tabla de clasificación:
- Martes:
Kairat Almaty (KAZ) 1 Sadybekov (90+2)
Brujas (BEL) 4 Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84)
Bodo/Glimt (NOR) 3 Hogh (22, 24), Hauge (58)
Manchester City (ENG) 1 Cherki (60)
Sporting de Lisboa (POR) 2 Luis Suárez (74, 90)
París SG (FRA) 1 Kvaratskhelia (79)
Tottenham (ENG) 2 Cuti Romero (14), Solanke (37)
Borussia Dortmund (GER) 0
Copenhague (DEN) 1 Larsson (72)
Nápoles (ITA) 1 McTominay (39)
Inter de Milán (ITA) 1 Sucic (18)
Arsenal (ENG) 3 Gabriel Jesús (10, 31), Gyökeres (84)
Villarreal (ESP) 1 Oluwaseyi (49)
Ajax (NED) 2 Gloukh (61), Edvardsen (90)
Real Madrid (ESP) 6 Mbappé (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 en contra), Vinícius Jr (63), Bellingham (80)
Mónaco (FRA) 1 Teze (72)
Olympiacos (GRE) 2 Costinha (2), Taremi (45+1)
Bayer Leverkusen (GER) 0
- Miércoles:
(17h45 GMT) Galatasaray - Atlético de Madrid
Qarabag - Eintracht Fráncfort
(20h00 GMT) Newcastle - PSV Eindhoven
Chelsea - Pafos
Juventus - Benfica
Bayern Múnich - Union St Gilloise
Slavia Praga - Barcelona
Atalanta - Athletic Bilbao
Marsella - Liverpool
Clasificación: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Arsenal (ENG) 21 7 7 0 0 20 2 18 CLASIFICADO
2. Real Madrid (ESP) 15 7 5 0 2 19 8 11
3. Bayern Múnich (GER) 15 6 5 0 1 18 7 11
4. Tottenham (ENG) 14 7 4 2 1 15 7 8
5. París SG (FRA) 13 7 4 1 2 20 10 10
6. Sporting Lisboa (POR) 13 7 4 1 2 14 9 5
7. Manchester City (ENG) 13 7 4 1 2 13 9 4
8. Atalanta (ITA) 13 6 4 1 1 8 6 2
----------------------------------------
9. Inter Milán (ITA) 12 7 4 0 3 13 7 6
10. Atlético Madrid (ESP) 12 6 4 0 2 15 12 3
11. Liverpool (ENG) 12 6 4 0 2 11 8 3
12. Borussia Dortmund (GER) 11 7 3 2 2 19 15 4
13. Newcastle (ENG) 10 6 3 1 2 13 6 7
14. Chelsea (ENG) 10 6 3 1 2 13 8 5
15. FC Barcelona (ESP) 10 6 3 1 2 14 11 3
16. Marsella (FRA) 9 6 3 0 3 11 8 3
17. Juventus (ITA) 9 6 2 3 1 12 10 2
18. Galatasaray (TUR) 9 6 3 0 3 8 8 0
19. Bayer Leverkusen (GER) 9 7 2 3 2 10 14 -4
20. Mónaco (FRA) 9 7 2 3 2 8 14 -6
21. PSV Eindhoven (NED) 8 6 2 2 2 15 11 4
22. Olympiakos (GRE) 8 7 2 2 3 8 13 -5
23. Nápoles (ITA) 8 7 2 2 3 7 12 -5
24. FC Copenhague (DEN) 8 7 2 2 3 11 17 -6
---------------------------------------------
25. Qarabag (AZE) 7 6 2 1 3 10 13 -3
26. Brujas (BEL) 7 7 2 1 4 12 17 -5
27. Bodo/Glimt (NOR) 6 7 1 3 3 12 14 -2
28. Benfica (POR) 6 6 2 0 4 6 8 -2
29. Pafos FC (CYP) 6 6 1 3 2 4 9 -5
30. Union St-Gilloise (BEL) 6 6 2 0 4 7 15 -8
31. Ajax Ámsterdam (NED) 6 7 2 0 5 7 19 -12
32. Athletic (ESP) 5 6 1 2 3 4 9 -5
33. Eintracht Fráncfort (GER) 4 6 1 1 4 8 16 -8
34. Slavia Praga (CZE) 3 6 0 3 3 2 11 -9
35. Villarreal (ESP) 1 7 0 1 6 5 15 -10
36. Kairat Almaty (KAZ) 1 7 0 1 6 5 19 -14
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.